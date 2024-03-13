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"Сволочь какая!": в Геленджике две женщины подрались в очереди в сафари-парк

"Сволочь какая!": в Геленджике две женщины подрались в очереди в сафари-парк

Автор:
13 марта 2024 08:54
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   бесплатные билеты   геленджик   драка   очередь   сафари парк   
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По случаю праздника женщин в зоопарк пускали бесплатно, но в порядке очереди. Две мадам устроили шоу перед входом, и кому-то из посетителей это зрелище запомнилось сильнее похода в сам парк.

За несколько дней до праздника сафари-парк в Геленджике объявил об акции: все женщины могли пройти в зоопарк без оплаты. Правда, подарочный билет всё равно нужно было взять в кассе. Казалось бы, какие мелочи, но для пары представительниц прекрасного пола этот нюанс здорово испортил настроение.


Как сообщают местные СМИ, к одной из женщин обратился школьник и попросил ее пропустить его к своей матери, которая стояла выше на ступеньках. Мадам, видимо, была не в духе, а может, подумала, что хитрый мальчик хочет пройти вперед без очереди, потому что вместо адекватного ответа выплеснула содержимое стакана с кофе прямо в лицо ребёнка, после чего пихнула его. Мальчишка заплакал, и его мать тут же полезла в драку.



Разнимать дерущихся дам пришлось другим посетителям, которые так же стояли в очереди. Борьба за женские права порой выглядит уродливо. А может, все дело в халяве?

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Метки: Видео   бесплатные билеты   геленджик   драка   очередь   сафари парк   
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8  комментариев
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29k
Alex 2 часа назад
Ну так, прям не заходя в парк на приматов посмотрели
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6k
Харон ( Χάρων) 7 минут назад
Сафари начинается сразу у входа...
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13
Хатуль Мадан Час назад
Зоопарк начинается с лестницы.
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8k
Alex 2 часа назад
Боьные ублюдки
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6k
jfk 2 часа назад
Кубаноиды как всегда отличились. Кофе в лицо ребенку дичь, конечно
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60k
dima423 2 часа назад
ни хе ра непонятно по видео)
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25k
сеньор Леонсио 3 часа назад
Эту кофеманку саму надо в зоопарке содержать, или в поликлинику сдать!

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399
player50057 сеньор Леонсио 2 часа назад
Ну так сафари парк же, всё соответствует)))
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