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Райан Гослинг вживую спел мемную песню из фильма «Барби»

Райан Гослинг вживую спел мемную песню из фильма «Барби»

Автор:
11 марта 2024 09:59
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Видео   Райан Гослинг   Юмор   барби   оскар   премия   
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В ночь с 10 на 11 марта в театре «Долби» Лос-Анджелеса состоялось 96-е вручение премии «Оскар». В программе было заявлено выступление Райана Гослинга с песней «I'm Just Ken» из фильма «Барби». Актёр не разочаровал зрителей исполнением песни своего персонажа, а его коллега по фильму Марго Робби не смогла сдержать смех.

Исполнение актёром данной песни стало для зрителей одной из самых ярких и запоминающихся сцен вечера. Соло исполнил Слэш из Guns N' Roses.

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Метки: Видео   Райан Гослинг   Юмор   барби   оскар   премия   
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victorcj 15 минут назад
Марго клёвая
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