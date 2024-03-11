Райан Гослинг вживую спел мемную песню из фильма «Барби»

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В ночь с 10 на 11 марта в театре «Долби» Лос-Анджелеса состоялось 96-е вручение премии «Оскар». В программе было заявлено выступление Райана Гослинга с песней «I'm Just Ken» из фильма «Барби». Актёр не разочаровал зрителей исполнением песни своего персонажа, а его коллега по фильму Марго Робби не смогла сдержать смех.
Исполнение актёром данной песни стало для зрителей одной из самых ярких и запоминающихся сцен вечера. Соло исполнил Слэш из Guns N' Roses.
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