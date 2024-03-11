"Оскар-2024": ожидаемые победы и неожиданные разочарования

В Лос-Анджелесе прошла 96-ая церемония вручения премий "Оскар". Лидером по количеству наград стал фильм "Оппенгеймер" Нолана.
В кинотеатре Dolby Theatre в Голливуде вручили премии "Оскар". Этого главного события года ждут все актёры с мировыми именами, хотя, конечно, удача улыбается лишь небольшой кучке счастливчиков.
Название фильма "Оппенгеймер" произносилось на вручении премии так часто, что, казалось, картина стала победительницей во всех возможных номинациях. Это отчасти правда, т.к.теперь у "Оппенгеймера" целых 7 статуэток "Оскар" за
▪️лучший фильм
▪️лучшую режиссуру - Кристофер Нолан
▪️лучшую мужскую роль - Киллиан Мёрфи
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▪️лучшую мужскую роль второго плана - Роберт Дауни-младший
▪️лучший оригинальный саундтрек - Людвиг Йоранссон
▪️лучшую операторскую работу - Хойте Ван Хойтема
▪️лучший монтаж - Дженнифер Лэйм.
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В кинокартине режиссера Нолана рассказывается об истории жизни американского физика-теоретика Роберта Оппенгеймера, который во времена Второй мировой войны руководил Манхэттенским проектом — секретными разработками ядерного оружия.
Еще одним фильмом с большим урожаем наград стал "Бедные-несчастные" режиссёра Йоргоса Лантимоса. Картина получила 4 "Оскара" в следующих номинациях:
- лучшая женская роль: Эмма Стоун. В картине она играет девушку по имени Белла Бакстер — её героиня заново училась жить после того, как приёмный отец сделал ей сложнейшую операцию, превратив в совершенно другого человека. Для 35-летней Стоун это уже вторая награда после «Ла-Ла Ленд» в 2017 году.
- лучшая работа художника-постановщика
- лучшие грим и прически
- лучшие костюмы
А вот самый кассовый фильм года, «Барби», не получил «Оскаров» ни за работу художников, ни за костюмы - в этих категориях его обошли «Бедные-несчастные». Единственная утешительная статуэтка, доставшаяся фильму, - за песню Билли Айлиш «What Was I Made For?».
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Кстати, месяц назад эту композицию назвали песней года на «Грэмми», а Билли Айлиш в свои 22 года стала самой молодой обладательницей двух премий «Оскар» в истории.
Впрочем, если "Барби" получил хотя бы одну статуэтку "Оскар", другие номинанты и вовсе остались с носом: самыми обделенными стали Брэдли Купер с «Маэстро» и Мартин Скорсезе с «Убийцами цветочной луны» — у обоих фильмов ноль побед.
Кстати, у бедняги Купера это 12-я номинация на премию - и снова неудачная. Впрочем, стоит вспомнить о Ди Каприо, который долго ждал своего "Оскара" и всё-таки дождался. Так что, возможно, у Бредли, всё впереди.
Другие лауреаты премии Оскар":
Лучший анимационный фильм — "Мальчик и птица" Хаяо Миядзаки
Лучший фильм на иностранном языке — "Зона интересов" Джонатана Глейзера.
Лучшая женская роль второго плана — Давайн Джой Рэндольф, "Оставленные".
Лучший короткометражный анимационный фильм — "Война окончена! Вдохновлено музыкой Джона и Йоко".
Лучший короткометражный документальный фильм — "Последняя ремонтная мастерская".
Лучший документальный фильм — "20 дней в Мариуполе".
Лучший игровой короткометражный фильм — "Чудесная история Генри Шугара».
Лучший оригинальный сценарий — "Анатомия падения".
Лучший адаптированный сценарий» — "Американское чтиво".
Лучшие визуальные эффекты — "Годзилла: Минус один".
Лучший звук — "Зона интереса"
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