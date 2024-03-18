Пингвин и Мистер Фриз встретили Бэтмена на Оскаре

Позже в интервью Майкл Китон в шутку рассуждал, как бы победил злодеев в драке. По словам Китона, Де Вито наиболее опасный противник, так как может подкрадываться сзади из-за своего невысокого роста. Со Шварценеггером же проблем не будет. Он слишком медленный.