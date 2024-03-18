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Пингвин и Мистер Фриз встретили Бэтмена на Оскаре

Пингвин и Мистер Фриз встретили Бэтмена на Оскаре

Автор:
18 марта 2024 11:02
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Арнольд Шварценеггер   Видео   Дэнни ДеВито   Майкл Китон   Мистер Фриз   Прикол   оскар   премия   
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Мистер Фриз (Арнольд Шварценеггер) и Пингвин (Дэнни Де Вито) вновь объединились на церемонии вручения премии «Оскар», чтобы потроллить Бэтмена (Майкла Китона), который сидел в зале. Китон сразу же вошёл в роль молчаливого и сурового супергероя.

Позже в интервью Майкл Китон в шутку рассуждал, как бы победил злодеев в драке. По словам Китона, Де Вито наиболее опасный противник, так как может подкрадываться сзади из-за своего невысокого роста. Со Шварценеггером же проблем не будет. Он слишком медленный.

Губернаторский бал — это ужин, который проводится после самой церемонии Оскар. Версия видео без перевода по ссылке в источнике.

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Метки: Арнольд Шварценеггер   Видео   Дэнни ДеВито   Майкл Китон   Мистер Фриз   Прикол   оскар   премия   
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2  комментария
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Оксид Бетона 59 минут назад
Со Шварцем, вроде, Клуни Бэтмена исполнял. Хотя Китон в этой роли был как-то органичнее.
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12k
Б.Касторский Полчаса назад
А я почему-то увидев эту парочку подумал о фильме "Близнецы". Супергероями как-то не очень увлекаюсь.
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