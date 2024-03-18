Пингвин и Мистер Фриз встретили Бэтмена на Оскаре

Мистер Фриз (Арнольд Шварценеггер) и Пингвин (Дэнни Де Вито) вновь объединились на церемонии вручения премии «Оскар», чтобы потроллить Бэтмена (Майкла Китона), который сидел в зале. Китон сразу же вошёл в роль молчаливого и сурового супергероя.
Позже в интервью Майкл Китон в шутку рассуждал, как бы победил злодеев в драке. По словам Китона, Де Вито наиболее опасный противник, так как может подкрадываться сзади из-за своего невысокого роста. Со Шварценеггером же проблем не будет. Он слишком медленный.
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Губернаторский бал — это ужин, который проводится после самой церемонии Оскар. Версия видео без перевода по ссылке в источнике.
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