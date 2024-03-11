Попугая научили листать ленту YouTube и выбирать видео

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Хозяйка научила своего ожерелового попугая пользоваться планшетом и теперь он смотрит видео со своими сородичами. Птица сама выбирает ролики для просмотра.
Главное, не прервать пернатому просмотр. Он начинает злиться и всё равно возвращает ролик, который ему приглянулся.
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так вот у него даже телефон - кнопочный.
Попытка научить его настраивать в машине навигатор потерпела фиаско с матами и отговоркой, что у него просто пальцы сухие и картинка не нажимается (он как на кнопочном пытается по привычке давить на экран чтобы переключить))))))) , после чего я бабушке (она умеет пользоваться и ПК, и айпэдом) скинул месяц назад это видео ))) Вроде как даже не удобно вышло, но пока больше не звонил ))) наверное не оценил намека, придется извиняться )