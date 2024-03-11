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Попугая научили листать ленту YouTube и выбирать видео

Попугая научили листать ленту YouTube и выбирать видео

Автор:
11 марта 2024 07:19
Сообщество : Животные
Метки: Прикол   видел   животные   забавно   планшет   попугай   птицы   
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Хозяйка научила своего ожерелового попугая пользоваться планшетом и теперь он смотрит видео со своими сородичами. Птица сама выбирает ролики для просмотра.

Главное, не прервать пернатому просмотр. Он начинает злиться и всё равно возвращает ролик, который ему приглянулся.

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Метки: Прикол   видел   животные   забавно   планшет   попугай   птицы   
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3  комментария
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36k
Опаньки Час назад
У меня дед до сих пор работает на оборонку, ему 85 лет и он никогда в своей жизни не касался компьютеров, даже включать их и не умеет, и не пытается научиться. На работе все тексты писем готовит секретарь. Дома, оплатить счета, ЛК банка, заказ лекарств и т.д. - постоянно звонит нам.
так вот у него даже телефон - кнопочный.
Попытка научить его настраивать в машине навигатор потерпела фиаско с матами и отговоркой, что у него просто пальцы сухие и картинка не нажимается (он как на кнопочном пытается по привычке давить на экран чтобы переключить))))))) , после чего я бабушке (она умеет пользоваться и ПК, и айпэдом) скинул месяц назад это видео ))) Вроде как даже не удобно вышло, но пока больше не звонил ))) наверное не оценил намека, придется извиняться )
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32k
Владимир Полчаса назад

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402
Alex 37 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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