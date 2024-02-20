Девушка угостила попугая печеньем и он привёл друзей

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Решили покормить какаду на улице? Знайте, он может привести всех своих друзей. Девушка угостила попугая крекером и спустя некоторое время к месту кормёжки слетелось огромное количество пернатых халявщиков.
Вся банда в сборе.
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Сколько с меня?
Нисколько, ваше преподобие, я с католических пасторов денег за стрижку не беру. Приятно удивленный, пастор удалился. На другой день приходит парикмахер и видит под дверями парикмахерской 12 бутылок лучшего монастырского вина. anekdotov.net,
Вскоре приходит православный поп к парикмахеру. Постриг парикмахер и его. Поп спрашивает: Сколько я вам должен, голубчик, за стрижку?
Да нисколько, батюшка. Православных священников стрижем бесплатно.
На следующее утро парикмахер нашел у дверей парикмахерской 12 бутылок водки.
Еще через несколько дней приходит к парикмахеру раввин.
Постриг его парикмахер, а раввин и спрашивает: Сколько вам заплатить?
Да нисколько, уважаемый ребе. Раввинов мы стрижем бесплатно.
Раввин, обрадованный таким оборотом дела, ушел. На следующее утро парикмахер увидел у дверей своей парикмахерской двенадцать... раввинов!!!...