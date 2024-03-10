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Вцепилась клыками и потащила по снегу: двое мужчин едва отбили ребенка от агрессивной собаки под Иркутском

Вцепилась клыками и потащила по снегу: двое мужчин едва отбили ребенка от агрессивной собаки под Иркутском

Автор:
10 марта 2024 11:35
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Иркутск   агрессия   дворняга   животные   ребенок   самовыгул   собака   
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На кадрах видно, как крупная дворняга вцепилась в рукав куртки мальчика и потащила его по снегу. Испугавшись, тот кричал и звал на помощь. На шум, помимо автора ролика, прибежал еще один мужчина. На этом съемка обрывается.

Человек, который попал на видео, тоже пытался помочь, – рассказал очевидец. – Но пес ему бы просто не подчинился, так как в руках у него ничего не было.


По словам автора видео, он нашел доску и бросился к мальчишке. Когда животное переключило внимание на взрослого, ребенок смог убежать и скрыться. С мальчиком все хорошо. Серьезных травм он не получил.


Также сибиряк подчеркнул, что не раз замечал нападавшую собаку свободно бегающей по улицам, так как хозяин отпускает питомца на самовыгул. Ситуацией уже заинтересовались правоохранительные органы.

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Метки: Видео   Иркутск   агрессия   дворняга   животные   ребенок   самовыгул   собака   
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5  комментариев
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859
Лёха Лёха Час назад
Всем домашним собакам чип под кожу. Всех нечипированных усыплять. Зоозащитникам охранять стаи бездомных собак, пока первых не сожрут вторые
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42k
Сергей Полминуты назад
Оператору сволочи по башке надо надавать.
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1k
VSh 6 минут назад
Да она просто играет, она не кусается. Что вы такие дикие ей богу. Так скажут защитники животных и хозяева собаки, если есть.
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6k
Lexx 45 минут назад
Там две собаки. А ещё он, что то там про сектантов сказал.
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Андрей Еделькин Час назад
Первое что нужно сделать в этй ситуации, достать телефон и начать съемку. Идиот
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