Вцепилась клыками и потащила по снегу: двое мужчин едва отбили ребенка от агрессивной собаки под Иркутском

На кадрах видно, как крупная дворняга вцепилась в рукав куртки мальчика и потащила его по снегу. Испугавшись, тот кричал и звал на помощь. На шум, помимо автора ролика, прибежал еще один мужчина. На этом съемка обрывается.
Человек, который попал на видео, тоже пытался помочь, – рассказал очевидец. – Но пес ему бы просто не подчинился, так как в руках у него ничего не было.
По словам автора видео, он нашел доску и бросился к мальчишке. Когда животное переключило внимание на взрослого, ребенок смог убежать и скрыться. С мальчиком все хорошо. Серьезных травм он не получил.
Также сибиряк подчеркнул, что не раз замечал нападавшую собаку свободно бегающей по улицам, так как хозяин отпускает питомца на самовыгул. Ситуацией уже заинтересовались правоохранительные органы.
Источник:
- Собаки неожиданно напали на велосипедиста
- Пёс напал на школьника в Иркутске
- Собаки привели домой нового друга
- В Новочеркасске собака напала на женщину на детской площадке
- Парень зашёл в гости к собачнице