Вцепилась клыками и потащила по снегу: двое мужчин едва отбили ребенка от агрессивной собаки под Иркутском

Человек, который попал на видео, тоже пытался помочь, – рассказал очевидец. – Но пес ему бы просто не подчинился, так как в руках у него ничего не было.





По словам автора видео, он нашел доску и бросился к мальчишке. Когда животное переключило внимание на взрослого, ребенок смог убежать и скрыться. С мальчиком все хорошо. Серьезных травм он не получил.





Также сибиряк подчеркнул, что не раз замечал нападавшую собаку свободно бегающей по улицам, так как хозяин отпускает питомца на самовыгул. Ситуацией уже заинтересовались правоохранительные органы.