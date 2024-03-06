Собаки привели домой нового друга

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Нужно тщательно следить за тем, каких друзей заводят ваши домашние животные. В противном случае можно в один прекрасный момент обнаружить в доме какого-нибудь оленя.
Новый неожиданный друг
Хозяева, знакомьтесь, теперь он будет жить с нами.
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