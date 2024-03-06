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Собаки привели домой нового друга

Собаки привели домой нового друга

Автор:
06 марта 2024 09:45
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Прикол   Пёс   друг   животные   олень   собака   
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Нужно тщательно следить за тем, каких друзей заводят ваши домашние животные. В противном случае можно в один прекрасный момент обнаружить в доме какого-нибудь оленя.

Новый неожиданный друг

Хозяева, знакомьтесь, теперь он будет жить с нами.

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Метки: Видео   Прикол   Пёс   друг   животные   олень   собака   
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2  комментария
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170
Rozario Час назад
ТАК ЭТО ОНИ НА УЖИН ПРИВЕЛИ СВЕЖИЕ КОТЛЕТЫ.
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11k
ScorpionDS 4 минуты назад
Моя кошка, когда была летом у бабушки в частном доме, привела другую кошку, еще и беременную как потом выяснилось. Кошка прожила до весны, потом исчезла, позже видел ее на СТО поблизости.
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Alex Chebrikov

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