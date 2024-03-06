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Парень зашёл в гости к собачнице

Парень зашёл в гости к собачнице

Автор:
06 марта 2024 15:21
Сообщество : Юмор
Метки: sketch   Видео   Пёс   Юмор   животные   собака   
3630
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Молодой человек пришёл в гости к девушке, чтобы посмотреть фильм. Ничего предвещало беды, пока не появился её пёс.

Когда питомец не одобряет твоё свидание.

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Метки: sketch   Видео   Пёс   Юмор   животные   собака   
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10  комментариев
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1k
Hornet 2 часа назад
Пес, просто, больше по мальчикам.
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2k
rr Минуту назад
веселая постановка
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53k
smakido 2 минуты назад
Собака - ревновака !
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6k
Babangdida 7 минут назад
Так пёсик же кобель. Была бы сучка, могло бы быть совсем по другому:
Так пёсик же кобель. Была бы сучка, могло бы быть совсем по другому:Посмотреть
Так пёсик же кобель. Была бы сучка, могло бы быть совсем по другому:
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1k
Nick Час назад
Запах псины от всех вещей обслюнявленных, отпугнул его
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14k
Владимир Час назад
А все же, приходя в гости к бабе, снимают всё на камеру?
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30k
AzuveR Час назад
Тупая постановка,для сритока.
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