Парень зашёл в гости к собачнице

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Молодой человек пришёл в гости к девушке, чтобы посмотреть фильм. Ничего предвещало беды, пока не появился её пёс.
Когда питомец не одобряет твоё свидание.
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Во вторых "тупость". Ну да, это не шедевр Эйзенштейна, даже не уровень Бондарчука, но вполне приемлемый сюжет, постановка и актёры для уровня самодеятельности при выделенном лимите времени.