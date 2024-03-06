Во Владивостоке продавцы тюльпанов устроили бойню за место

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Накануне международного женского дня во Владивостоке на улице Борисенко произошло серьезное столкновение между торговцами тюльпанами.
Конфликт за точку сбыта цветов вылился в настоящее побоище. Один из участников стычки, пытаясь усилить свои позиции, достал травматический пистолет и спрятал его за пояс, что только усилило напряженность ситуации. Происходящее не осталось незамеченным, и очевидцы были вынуждены вызвать полицию для восстановления порядка.
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2. В данном случае торговля явно нелегальная. Скорее всего полиция, которую вызывали прохожие, этих чуркобесов и крышует.