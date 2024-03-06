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Во Владивостоке продавцы тюльпанов устроили бойню за место

Во Владивостоке продавцы тюльпанов устроили бойню за место

Автор:
06 марта 2024 11:00
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: 8 марта   Владивосток   Тюльпаны   драка   конфликт   цветы   
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Накануне международного женского дня во Владивостоке на улице Борисенко произошло серьезное столкновение между торговцами тюльпанами.

Конфликт за точку сбыта цветов вылился в настоящее побоище. Один из участников стычки, пытаясь усилить свои позиции, достал травматический пистолет и спрятал его за пояс, что только усилило напряженность ситуации. Происходящее не осталось незамеченным, и очевидцы были вынуждены вызвать полицию для восстановления порядка.

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Метки: 8 марта   Владивосток   Тюльпаны   драка   конфликт   цветы   
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11  комментариев
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25
FlakoBoy Час назад
Классический зверинец ни дать, ни взять.
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Sheir Полчаса назад
1.Цветочный бизнес всегда был и остается сильно криминализированным.
2. В данном случае торговля явно нелегальная. Скорее всего полиция, которую вызывали прохожие, этих чуркобесов и крышует.
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Игорь 40 минут назад
На чего у нас там по классике готовы ради наживы в 300% прибыли?!
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951
Андрей Граф 44 минуты назад
тупые чурки, посадить за нелегальную торговлю!
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30k
AzuveR Час назад
Я твой тулпана шатал. Приматы ,делят территорию.
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21k
Shtoppi Час назад
в мире животных! звери грызутся за теплое место. короче...
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8k
Alex Час назад
НЕ ПОКУПАЙ У ЧЕРНОЖОПОГО
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5k
Димка Смола/67 Час назад
ГАв-Гав-Гав.......Смешались люди....кони ......хотя почему люди то это же цыгане а ну тогда и куй с ним.....
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