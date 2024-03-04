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Здорово, когда у человека есть какое-нибудь творческое хобби. А порой оно разрастается от обычного увлечения до настоящего мастерства. Предлагаю вам поглядеть на процесс создания диорамы с удивительной детализацией и вниманием к деталям.
Результат стоил всех потраченных усилий.
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Метки: Видео детализация диорама круто мастер сделай сам
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