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Процесс создания диорамы с удивительной детализацией

Процесс создания диорамы с удивительной детализацией

Автор:
04 марта 2024 10:53
Сообщество : Сделай сам!
Метки: Видео   детализация   диорама   круто   мастер   сделай сам   
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Здорово, когда у человека есть какое-нибудь творческое хобби. А порой оно разрастается от обычного увлечения до настоящего мастерства. Предлагаю вам поглядеть на процесс создания диорамы с удивительной детализацией и вниманием к деталям.

Результат стоил всех потраченных усилий.

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Метки: Видео   детализация   диорама   круто   мастер   сделай сам   
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2  комментария
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6k
Григорий Час назад
про принтер не понял, как это он так)
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11k
Игорь Полчаса назад
руки растут откуда надо :)
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