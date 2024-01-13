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Парень сделал миниатюрную железную дорогу с настоящим угольным паровозом

Парень сделал миниатюрную железную дорогу с настоящим угольным паровозом

Автор:
13 января 2024 09:52
Сообщество : Сделай сам!
Метки: Видео   железная дорога   круто   мастер   паровоз   сделай сам   
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Молодой человек воплотил мечту многих детишек и создал миниатюрную железную дорогу с настоящим угольным паровозом! И на нем вполне можно прокатиться!

Что еще надо для детского счастья?

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Метки: Видео   железная дорога   круто   мастер   паровоз   сделай сам   
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