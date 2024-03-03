«Не надо на камеру снимать»: охранники столичного ТЦ избили женщину из-за подозрений в краже

В чертановском торговом центре «Штаер» охранники остановили даму. Они решили, что женщина украла из магазина продукты, и устроили разборки. Как правило, в таких случаях вызывают полицию, но почему-то этого не сделали.

Женщину усадили на ступени центра и одна из сотрудниц начала ей выговаривать:

Сиди спокойно. Заткнись и не провоцируй моих ребят. × ×

Прохожий стал снимать это на телефон, охранник обратил на него внимание, подошёл и предложил запечатлеть его половой орган. Но до драки не дошло, буйного секьюрити оттащила та сотрудница, которая и шумела больше всех. А женщине, явно нетрезвой, всё-таки прилетело несколько ударов.

Как сообщил один из свидетелей инцидента:

Толпа мужиков накинулась на женщину перед входом в магазин. Как понял, она что-то украла или попыталась украсть в магазине. Сначала они просто кричали, потом начали бить эту женщину по голове, пинать. Их пыталась разнять менеджер магазина. Прохожие тоже вступались, кто-то снимал на телефон. Они не реагировали, материли, толкались. Мне показалось, что эта дама пьяная, но и поведение охранников адекватным не назовёшь.

Осторожно, мат: