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«Не надо на камеру снимать»: охранники столичного ТЦ избили женщину из-за подозрений в краже

«Не надо на камеру снимать»: охранники столичного ТЦ избили женщину из-за подозрений в краже

Автор:
03 марта 2024 17:10
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Москва   Охранники   Следком   Чертаново   женщина   кража   магазин   тц   
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И обматерили прохожего, который пытался вмешаться.

В чертановском торговом центре «Штаер» охранники остановили даму. Они решили, что женщина украла из магазина продукты, и устроили разборки. Как правило, в таких случаях вызывают полицию, но почему-то этого не сделали.

Женщину усадили на ступени центра и одна из сотрудниц начала ей выговаривать:

Сиди спокойно. Заткнись и не провоцируй моих ребят.

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Прохожий стал снимать это на телефон, охранник обратил на него внимание, подошёл и предложил запечатлеть его половой орган. Но до драки не дошло, буйного секьюрити оттащила та сотрудница, которая и шумела больше всех. А женщине, явно нетрезвой, всё-таки прилетело несколько ударов.

Как сообщил один из свидетелей инцидента:

Толпа мужиков накинулась на женщину перед входом в магазин. Как понял, она что-то украла или попыталась украсть в магазине. Сначала они просто кричали, потом начали бить эту женщину по голове, пинать. Их пыталась разнять менеджер магазина. Прохожие тоже вступались, кто-то снимал на телефон. Они не реагировали, материли, толкались. Мне показалось, что эта дама пьяная, но и поведение охранников адекватным не назовёшь.

Осторожно, мат:

Теперь охранниками занимается Следком, против них возбудили уголовное дело о хулиганстве:

Чертановским  межрайонным следственным отделом следственного управления по Южному административному округу Главного Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство).

По данным следствия, группа лиц - работники одного из торговых центров на юге Москвы, находясь вблизи указанного торгового центра, совершили хулиганские действия в отношении ранее незнакомой женщины.

Источник:

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Метки: Видео   Москва   Охранники   Следком   Чертаново   женщина   кража   магазин   тц   
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19  комментариев
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1k
Darki 2 часа назад
Пьяную женщину не оправдываю,но охрана это полный аут,они бы ещё с кинжалами бегали,чурбаньё блин,да и продавщица или кто она там тоже из их племени,нос как горы Кавказа.Эта шайка вызывает отвращения больше чем выпившая женщина.
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619
стеклоВАТА 12 секунд назад
это просто ублюдки
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14k
кот базилий 21 минуту назад
Ахрана с барада? - ми другой работа нэ умеем. Вах!
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284
CyraxMotorsport Полчаса назад
Надеюсь группа лиц будет засчитана вместе с этой орущей самкой?
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15k
Vital Idol Полчаса назад
чурки и маргиналы мои соседи!!!
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3k
Saplus Полчаса назад
Этноохранники
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39k
АнтонПолднев 45 минут назад
Торговый центр с названием "Штаер" и толпа чёрных. Прям уголок Германии...
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24k
Валерий Час назад
в горы, домой, навсегда!
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21k
Shtoppi Час назад
«Женщину усадили на ступени центра и одна из сотрудниц начала ей выговаривать:

Сиди спокойно. Заткнись и не провоцируй моих ребят.»
------------
это не охранники, а черножопые, оборзелые, бандитствующие обезьяны. еще бы они, эти отморозки, полицию вызвали, где они и есть главные фигуранты преступления. таких охранников и визгливых, горластых сучек только и нужно что вылавливать и гасить с концами, а тц этот клоачный нужно тупо сжечь к х_ям, как рассадник этнической, бандитской заразы.
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284
CyraxMotorsport Shtoppi 22 минуты назад
Так может проще сделать? Загнать всех обезьян в этот ТЦ и сжечь?))
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4k
Максим Макашев 2 часа назад
и опять и снова бородатое мурло "без признаков национальной принадлежности"
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