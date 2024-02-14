В магазине Москвы сняли забавного робота-кошку

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Покупательница одного из столичных магазинов запечатлела робота-кошку, который спешил по своим рободелам.
Ранее подобные кошки-роботы были замечены в нескольких московских больницах. Там они привозят пациентам еду и личные вещи, провожают до нужного кабинета и делятся советами о здоровье.
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