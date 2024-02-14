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В магазине Москвы сняли забавного робота-кошку

В магазине Москвы сняли забавного робота-кошку

Автор:
14 февраля 2024 12:00
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Москва   кошка   магазин   милота   робот   
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Покупательница одного из столичных магазинов запечатлела робота-кошку, который спешил по своим рободелам.

Ранее подобные кошки-роботы были замечены в нескольких московских больницах. Там они привозят пациентам еду и личные вещи, провожают до нужного кабинета и делятся советами о здоровье.

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Метки: Видео   Москва   кошка   магазин   милота   робот   
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2  комментария
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Пуриц Жорж 52 минуты назад
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