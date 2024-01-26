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В Москве ищут цветочного вора

В Москве ищут цветочного вора

Автор:
26 января 2024 12:15
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Москва   вор   кража   люди   цветок   
905
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В Москве мужчина украл большой декоративный цветок, стоявший у входа в цветочный магазин. Момент похищения цветка на видео.

Большой цветок для дамы сердца.

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Метки: Видео   Москва   вор   кража   люди   цветок   
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5  комментариев
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6k
Трям 50 минут назад
А вот и его дама...
А вот и его дама...Посмотреть
А вот и его дама...
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34k
Юрий 41 минуту назад
Букет больше на подсолнух похож...
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8k
Колорад Час назад
Нашел!
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11k
Борис Карабанов Час назад
- Украл, выпил - в тюрьму! Украл, выпил - в тюрьму! РОМАНТИКА!
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26k
СергейПименов 2 часа назад
Он просто неисправимый романтик. Девушке своей побежал дарить.
Это так мило....
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Dobriy drug

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