В Москве ищут цветочного вора

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В Москве мужчина украл большой декоративный цветок, стоявший у входа в цветочный магазин. Момент похищения цветка на видео.
Большой цветок для дамы сердца.
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