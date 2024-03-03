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Сообщество Без кота и жизнь не та 2091 пост • 506 подписчиков подписаться
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«Сдавайся!»: котейка устроил боксерский поединок с дверью и был неподражаем

«Сдавайся!»: котейка устроил боксерский поединок с дверью и был неподражаем

Автор:
03 марта 2024 11:27
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   боксер   животные   забавно   кот   котик   милота   поединок с дверью   
1594
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Этот маленький боксер с меховыми кулачками, наверняка, смог бы стать отличным спортсменом и звездой всех пабликов о котиках, если бы устраивал подобные забавные спарринги регулярно.

Котику удалось весело и безопасно провести время и при этом немного потренироваться.

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Метки: Видео   боксер   животные   забавно   кот   котик   милота   поединок с дверью   
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2  комментария
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1k
Александр Час назад
По очкам точно выиграл)
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Majul 55 минут назад
Корпусом работай, корпусом, и стопу докручивай )
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