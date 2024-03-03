«Сдавайся!»: котейка устроил боксерский поединок с дверью и был неподражаем

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Этот маленький боксер с меховыми кулачками, наверняка, смог бы стать отличным спортсменом и звездой всех пабликов о котиках, если бы устраивал подобные забавные спарринги регулярно.
Котику удалось весело и безопасно провести время и при этом немного потренироваться.
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