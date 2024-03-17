FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 16289 постов • 1705 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Животные
«Мастера вызывали?»: наглый котик показал главный минус натяжных потолков

«Мастера вызывали?»: наглый котик показал главный минус натяжных потолков

Автор:
17 марта 2024 09:32
Сообщество : Животные
Метки: Видео   животные   забавно   кот   котик   натяжные потолки   
638
1
1

Несмотря на популярность натяжных потолков, у них существует множество минусов. Так, их очень легко повредить и тем самым испортить внешний вид. Однако существует еще одна неочевидная проблема — излишне любознательный котик.

Их котейка без разрешения владельцев решил устроить ремонт в квартире. И начал, как ни странно, с потолка. Пушистый проделал дыру в конструкции и свободно передвигался внутри стен. И это было так весело, что в итоге капитальный ремонт придется делать уже не ему, а владельцам.


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Видео   животные   забавно   кот   котик   натяжные потолки   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
Snezhinka

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

864783



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Умер народный артист РСФСР Александр Ширвиндт
Умер народный артист РСФСР Александр Ширвиндт
Мой дом - моя крепость: россиянам могут разрешить любую самооборону при защите жилья
Мой дом - моя крепость: россиянам могут разрешить любую самооборону при защите жилья
Набирающие популярность в сообществах
Коуб на выходные
Коуб на выходные
Снимки для перфекционистов
Снимки для перфекционистов
Растет как трава, но это рассада
Растет как трава, но это рассада
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 16 марта

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомир#забавно#Москва#полиция#Автовсячина#интересно#Санкт-Петербург#Суд#выборы
#машина#история#факты#ДТП#аварии#Девушка#люди#сарказм#Прикол#дизайн
#автомобили#животные#Юмор#в мире#авто аварии#интересное#Метро#США#природа#Еда
Растет как трава, но это рассада Растет как трава, но это рассада «Сдавайся!»: котейка устроил боксерский поединок с дверью и был неподражаем «Сдавайся!»: котейка устроил боксерский поединок с дверью и был неподражаем «Это всё нам надо!»: запасливый кот продемонстрировал чудеса хозяйственности «Это всё нам надо!»: запасливый кот продемонстрировал чудеса хозяйственности Кот и его личный лифт в виде ведра&nbsp; Кот и его личный лифт в виде ведра  Лежанка для котов в виде консервной банки Лежанка для котов в виде консервной банки Жрун: трапеза кота с необычного ракурса Жрун: трапеза кота с необычного ракурса

На что жалуетесь?

Вернуться