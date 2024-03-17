«Мастера вызывали?»: наглый котик показал главный минус натяжных потолков

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Несмотря на популярность натяжных потолков, у них существует множество минусов. Так, их очень легко повредить и тем самым испортить внешний вид. Однако существует еще одна неочевидная проблема — излишне любознательный котик.
Их котейка без разрешения владельцев решил устроить ремонт в квартире. И начал, как ни странно, с потолка. Пушистый проделал дыру в конструкции и свободно передвигался внутри стен. И это было так весело, что в итоге капитальный ремонт придется делать уже не ему, а владельцам.
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