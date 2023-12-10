Доставщик угрожал работнице цветочного магазина

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В Краснодаре приезжий, работающий доставщиком, угрожал девушке-флористу из-за вопроса: "почему мужчина приехал не на тот адрес и опоздал". После чего горец перешел на нецензурную лексику и угрожал убить несчастную.
"Со мной не надо так разговаривать, животное. Эээ, я тебя сейчас жизни лишу!"
Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!
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Женщина для него - это рабыня не имеющая права голоса.
Я лишь про то, что продавщица тоже ведет себя не лучшим образом.