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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 1015 постов • 45 подписчиков подписаться
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Доставщик угрожал работнице цветочного магазина

Доставщик угрожал работнице цветочного магазина

Автор:
10 декабря 2023 12:39
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Краснодар   конфликт   негатив   угроза   цветы   
1947
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В Краснодаре приезжий, работающий доставщиком, угрожал девушке-флористу из-за вопроса: "почему мужчина приехал не на тот адрес и опоздал". После чего горец перешел на нецензурную лексику и угрожал убить несчастную.

"Со мной не надо так разговаривать, животное. Эээ, я тебя сейчас жизни лишу!"

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Метки: Видео   Краснодар   конфликт   негатив   угроза   цветы   
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14  комментариев
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27k
ПаганецЪ 2 часа назад
Кто агрессивную макаку из клетки выпустил?
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22k
Killgrave 14 минут назад
Хач наболтал себе на срок. Тупые горные макаки.
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130
Фрол 16 минут назад
Вообще то клиент всегда прав.Влез в сферу обслуги,будь добр исполняй,да и будь готов к недовольству заказчика своей нерасторопностью,забывчивостью к обязательным мелочам и своим понятием -Ти мине ненеравися.Тем более,что чувяков приучают с детства к такому понятию,что женщина ,а особенно не их веры,пригодна только для интимного использования особью горно-мужеского пола.Всё остальное её проблемы.
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9k
Дмитрий 59 минут назад
Зато второй комплименты успел отвесить.
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6k
Alex Час назад
Я конечно не фанат пацанов с гор, но тут баба походу сама виновата.
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16k
Kostick Час назад
а куда она заказала то веник? и так на красной под знаком остановился, реально [мат] такие "а мне нннадо на минутку!". всем сервисам надо либо добалтывать к доставке плату за парковку, и пешочком до двери, раз олигархам надо "к дверям". причем на уровне закона, и ессно камеры чтобы обилечивали таких паркунов.
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2k
Максим Макашев Час назад
горный ИШАК научился по русски разговаривать...
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128k
parallax Час назад
По закону гор люди гор должны жить к горах.
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17k
Majul 2 часа назад
Начала конфликта нет. Судя по угрозам продавщицы она тоже "звездила". Да, мужик перегнул палку, сильно перегнул. Угроза жизни налицо. Но сдается и девка тут не до конца права.
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