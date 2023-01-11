В Питере неадекват напал на девушку и был избит проезжающим водителем

2836
1
1
Он не рассчитал силёнки и получил по-полной.
Среди бела дня в Петербурге какой-то странный гражданин ни с того, ни с сего ударил девушку на улице. Затем вышел на дорогу и пнул проезжающую машину.
Вот тут-то его и настигла кара.
Из авто вышел разгневанный водитель и преподал неадеквату урок уличного этикета.
Осторожно, матюки:
Источник:
Источник:
Ссылки по теме:
- Девушка пожалела, что ударила парня
- В Минске мужчина и девушка сцепились в схватке
- В Казани арестовали пассажира, который подрался с кондуктором
- «Давай - выходи. Иди на… отсюда!»: таксист в Новомосковске выкинул из машины обдолбанных пассажирок
- Битва девушек за переднее сиденье в такси
Новости партнёров
Нарик стойкий попался, падать долго не хотел...
Не - без расчлененки не считается (шутка)
=======
Ой! Вот не надо тут Питерского шарма...
Вышел бы как же, если бы не его драгоценное корыто в бампер ногой не пнули.