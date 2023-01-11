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В Питере неадекват напал на девушку и был избит проезжающим водителем

В Питере неадекват напал на девушку и был избит проезжающим водителем

Автор:
11 января 2023 14:53
Сообщество : Жить в России
Метки: Девушка   водитель   драка   машина   неадекват   питер   
2836
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Он не рассчитал силёнки и получил по-полной.

Среди бела дня в Петербурге какой-то странный гражданин ни с того, ни с сего ударил девушку на улице. Затем вышел на дорогу и пнул проезжающую машину.

Вот тут-то его и настигла кара.

Из авто вышел разгневанный водитель и преподал неадеквату урок уличного этикета.

Осторожно, матюки:

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Метки: Девушка   водитель   драка   машина   неадекват   питер   
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14  комментариев
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24k
Serg2001 2 часа назад
Избиения не увидел, а бросочек техничный был...
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13k
Limon 18 минут назад
В Питере тире - бить...
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24k
Михаил Сметанкин 42 минуты назад
Стоит, снимает, вместо того чтобы пойти и помочь!
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814
Kanifolkin 46 минут назад
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2k
Папа Karlo 46 минут назад
Ну наконец-то пост с хорошими новостями
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4k
vasilykopkov 47 минут назад
Ну, кто кого там избил - вопрос спорный.
Нарик стойкий попался, падать долго не хотел...
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647
Kra Час назад
наркоман, похоже, живет в своем мире, смерти ищет в нашем...
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698
Mrak OBOY 2 часа назад
так остался главный вопрос... расчленили или нет?
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2k
Victor 2 часа назад
Иппон!
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27k
albedo 2 часа назад
Питер.
Не - без расчлененки не считается (шутка)
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31k
Игорь 2 часа назад
его и настигла кара. Из авто вышел разгневанный водитель и преподал неадеквату урок уличного этикета
=======
Ой! Вот не надо тут Питерского шарма...

Вышел бы как же, если бы не его драгоценное корыто в бампер ногой не пнули.
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August

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