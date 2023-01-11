В Питере неадекват напал на девушку и был избит проезжающим водителем

Среди бела дня в Петербурге какой-то странный гражданин ни с того, ни с сего ударил девушку на улице. Затем вышел на дорогу и пнул проезжающую машину.

Вот тут-то его и настигла кара.

Из авто вышел разгневанный водитель и преподал неадеквату урок уличного этикета.

Осторожно, матюки: