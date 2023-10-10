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Неизвестный мужчина врезался на автомобиле в здание Генерального консульства КНР в США и едва не задавил находившихся внутри людей.
По данным агентства, водитель въехал в зал выдачи документов консульства на синей "хонде". Этим он не только нанёс ущерб собственности, но и подверг опасности тех, кто находился внутри. При этом мужчина вёл себя странно.
Правоохранители попытались задержать мужчину, однако в итоге возникла перестрелка. В результате преступник был ликвидирован. Почему именно мужчина совершил этот поступок, неизвестно.
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что касается пиндосов в целом, то такая формулировка, касательно описания их поведения, уже мало кого должна удивлять. особенно во время пребывания у власти в стране некоего джо из штата делавер и его команды.