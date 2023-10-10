В США на автомобиле протаранили генеральное консульство Китая

По данным агентства, водитель въехал в зал выдачи документов консульства на синей "хонде". Этим он не только нанёс ущерб собственности, но и подверг опасности тех, кто находился внутри. При этом мужчина вёл себя странно.





Правоохранители попытались задержать мужчину, однако в итоге возникла перестрелка. В результате преступник был ликвидирован. Почему именно мужчина совершил этот поступок, неизвестно.