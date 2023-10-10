FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Чрезвычайные Происшествия 805 постов • 41 подписчик подписаться
Главная > Видео > Сообщество Чрезвычайные Происшествия
В США на автомобиле протаранили генеральное консульство Китая

В США на автомобиле протаранили генеральное консульство Китая

Автор:
10 октября 2023 08:25
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Honda   США   авто   водитель   врезался   консульство Китая   машина   
847
1
1

Неизвестный мужчина врезался на автомобиле в здание Генерального консульства КНР в США и едва не задавил находившихся внутри людей.

По данным агентства, водитель въехал в зал выдачи документов консульства на синей "хонде". Этим он не только нанёс ущерб собственности, но и подверг опасности тех, кто находился внутри. При этом мужчина вёл себя странно.


Правоохранители попытались задержать мужчину, однако в итоге возникла перестрелка. В результате преступник был ликвидирован. Почему именно мужчина совершил этот поступок, неизвестно.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Чрезвычайные Происшествия"
Метки: Honda   США   авто   водитель   врезался   консульство Китая   машина   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
8k
Pravednik84 39 минут назад
M'kay
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Shtoppi 8 минут назад
<<При этом мужчина вёл себя странно.>>
----------
что касается пиндосов в целом, то такая формулировка, касательно описания их поведения, уже мало кого должна удивлять. особенно во время пребывания у власти в стране некоего джо из штата делавер и его команды.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
КАКАнгел 9 минут назад
В мире все так хорошо , что пакетиком поп-корна не ограничиться. Нужен мешок семечек. Это просто праздник какой-то. Куда не посмотрю , везде весело и кроваво . Мир сошёл с ума.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Andrey G Полчаса назад
На форде было бы патриотичнее.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
сеньор Леонсио Полчаса назад
Казус белли
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Miralanim

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

904062



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Один день в метро Москвы: фрики, странные девушки и нестандартные ситуации
Один день в метро Москвы: фрики, странные девушки и нестандартные ситуации
Галкин написал пост в поддержку Израиля и получил кучу "полезных советов" от пользователей Сети
Галкин написал пост в поддержку Израиля и получил кучу "полезных советов" от...
Набирающие популярность в сообществах
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Загадочный российский электромобиль «Атом» собрал 36 тыс. предзаказов
Загадочный российский электромобиль «Атом» собрал 36 тыс. предзаказов
Российского хакера в США объявили в розыск, а он сжёг свой паспорт
Российского хакера в США объявили в розыск, а он сжёг свой паспорт
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Уровень владения языком

Лучшие демотиваторы
Почувствуй себя терминатором

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#интересно#автомир#история#США#палестина#аварии#позитив#собака
#Юмор#люди#в мире#интересное#Израиль#фильм#шоу бизнес#дети#авто аварии#ограбление
#Прикол#животные#автомобили#факты#кино#забавно#Россия#ДТП#Автовсячина#сарказм
Российского хакера в США объявили в розыск, а он сжёг свой паспорт Российского хакера в США объявили в розыск, а он сжёг свой паспорт Дерзкая американка попыталась угнать полицейскую машину Дерзкая американка попыталась угнать полицейскую машину Водитель, рискуя жизнью, отогнал загоревшийся бензовоз Водитель, рискуя жизнью, отогнал загоревшийся бензовоз В США мужик с мечом наперевес напал на полицейских В США мужик с мечом наперевес напал на полицейских В Питере неадекват напал на девушку и был избит проезжающим водителем В Питере неадекват напал на девушку и был избит проезжающим водителем Сила стихии: молния ударила перед движущимися по трассе автомобилями Сила стихии: молния ударила перед движущимися по трассе автомобилями

На что жалуетесь?

Вернуться