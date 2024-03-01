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В Уфе показали, на что готова пойти барышня ради хайпа и красивых фоточек

В Уфе показали, на что готова пойти барышня ради хайпа и красивых фоточек

Автор:
01 марта 2024 11:30
Метки: Видео   Девушка   УФА   дрифт   машина   прокатилась   хайп   
2461
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Еще в январе молодая пара засняла свои приключения на заснеженной набережной. Парень гнал и нарезал дрифтовые кружева, а жгучая брюнетка с полуголой спиной, высунувшись по пояс с пассажирского места, сев своим причинным местом на опущенное окно, махала руками и грациозно приветствовала ветер адреналина и хайпа.


На кадры наложили музыку и опубликовали в сеть в ожидании лайков и восхищения.


Дошло видео и до ГИБДД, но какие б у девушки не были волосы, красиво развевающиеся на ветру, очаровать инспекторов этими кадрами не вышло — куда большее внимание привлекла опасная езда.


И хотя никто, к счастью, не пострадал, парню вместо лайков прилетел штраф.

Источник:

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Метки: Видео   Девушка   УФА   дрифт   машина   прокатилась   хайп   
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12  комментариев
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25k
сеньор Леонсио 2 часа назад
В Уфе показали, на что готова пойти барышня ради хайпа и красивых фоточек(с)
На всё они готовы!
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11k
Билли 21 минуту назад
Ну куражится по родному селу прокатившись... в тех местах любят наигранные понты, представив, что они хозяева своей жизни и успешные люди на Жигулях.....
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1k
Flint Час назад
фоновое звукоое сопроождение как-бы намекает, что ситуация - калл.
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11k
MPEG-8 2 часа назад
https://youtube.com/shorts/qnlFwZXdzJc?si=RKpRkfUAZ5qAzRcp
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5k
Отвратительный Мужик 2 часа назад
Типичная тупая писда которой повезло с внешними данными.
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118
Ли Харви Освальд Отвратительный Мужик Час назад
Там вообще могла быть овца в парике, из видео непонятно н.и.х.у.я. Понятно только что "внешних данных" хватило всего лишь на Приору
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12k
Б.Касторский 2 часа назад
Что-то он просто неумело крутил рулем. Где там дрифт? Покачал машину. Показал девушку. Не, не буду лайкать.
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19k
banzai7 2 часа назад
Дристовала, высунув жопу в окно.
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106
Dima 2 часа назад
"Парень гнал и нарезал дрифтовые кружева" так себе дрифт, если честно!
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