В Уфе показали, на что готова пойти барышня ради хайпа и красивых фоточек

Еще в январе молодая пара засняла свои приключения на заснеженной набережной. Парень гнал и нарезал дрифтовые кружева, а жгучая брюнетка с полуголой спиной, высунувшись по пояс с пассажирского места, сев своим причинным местом на опущенное окно, махала руками и грациозно приветствовала ветер адреналина и хайпа.
На кадры наложили музыку и опубликовали в сеть в ожидании лайков и восхищения.
Дошло видео и до ГИБДД, но какие б у девушки не были волосы, красиво развевающиеся на ветру, очаровать инспекторов этими кадрами не вышло — куда большее внимание привлекла опасная езда.
И хотя никто, к счастью, не пострадал, парню вместо лайков прилетел штраф.
Источник:
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На всё они готовы!