В Уфе показали, на что готова пойти барышня ради хайпа и красивых фоточек



На кадры наложили музыку и опубликовали в сеть в ожидании лайков и восхищения.

Дошло видео и до ГИБДД, но какие б у девушки не были волосы, красиво развевающиеся на ветру, очаровать инспекторов этими кадрами не вышло — куда большее внимание привлекла опасная езда.

И хотя никто, к счастью, не пострадал, парню вместо лайков прилетел штраф.