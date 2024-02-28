Сотрудница кафе пожалела бездомного мужчину

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Сотрудница кафе заметила бездомного, который доедал еду, оставленную прошлыми гостями заведения. Девушка забрала поднос с объедками, а затем принесла мужчине нормальную еду.
Поступок девушки тронул мужчину.
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Девушка - умничка и красавица,)
а мужчине терпения и удачи.
Даже если "постанова".
Запостил в ФБ, ТГ или еще где и как лайки попрут с просмотрами, так и кафе популяризуется.
Но думается мне, что если туда придут еще бомжи, то их от туда попросят и не всегда вежливо.