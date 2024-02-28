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Сотрудница кафе пожалела бездомного мужчину

Сотрудница кафе пожалела бездомного мужчину

Автор:
28 февраля 2024 14:05
Метки: Видео   Еда   бездомный   добро   подарок   поступок   
2489
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1

Сотрудница кафе заметила бездомного, который доедал еду, оставленную прошлыми гостями заведения. Девушка забрала поднос с объедками, а затем принесла мужчине нормальную еду.

Поступок девушки тронул мужчину.

Источник:

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Метки: Видео   Еда   бездомный   добро   подарок   поступок   
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20  комментариев
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12k
Б.Касторский 2 часа назад
Остаться человеком тяжело. Пусть видео старое, но очень доброе.
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6k
Григорий 13 минут назад
что то в глаз попало.
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2k
alex 23 минуты назад
как мой отец говрил - людьми надо быть
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8k
Умница-красавица 24 минуты назад
#рыдаемвсеймаршруткой
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60k
dima423 Полчаса назад
Чето бомж на Вдовиченкова похож)
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3k
Кирилл 48 минут назад
все же в большинстве своем люди хорошие
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1k
Flint 52 минуты назад
Судя по тому как быстро ему принесли заказ - он уже не первый день там питается) Добрая девушка - официантка? И за свой счёт его кормит? Или она менеджер и делает рекламу за счёт заведения? Реклама, кстати - классная. Жизненные реалии таковы что после такой рекламы у вас будет полный ресторан бомжей, только им подьедать не за кем будет так как нормальные люди перестанут вообще ходить в такой ресторан.
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3k
Старожил 57 минут назад
А потом опять пожалела, когда он стал приходить каждый день
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2k
alex Час назад
Есть женщины в Русских селеньях (с) зарплату свою отдадут. за завтрак бродяге вселенной... но, не за счёт же заведения это устроено?
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1k
c3nsor3d Час назад
Нормальная человеческая доброта!. +)
Девушка - умничка и красавица,)
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7k
Бу Час назад
дай бог здоровья этой девушке и ее семье.
а мужчине терпения и удачи.
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27k
Sheir 2 часа назад
Тут неполное видео выложено. На самом деле этот бездомный-наследный принц одного из Арабских эмиратов. Поев суп, он подогнал к кафе форсированного верблюда, белого цвета, и подхватив официантку на руки, которая тут же стала красавицей-блондинкой, повез ее в долгое и счастливое будущее.
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5k
Димка Смола/67 2 часа назад
Автор а выложи еще рекламу жевачки стиморол.......у этого "ролика- постановы" борода как у Хатабыча!
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36k
Fat Lynx 2 часа назад
Это рекламный трюк... я таких жалостливых видосов видел уже штук пять из разных кафе.
Запостил в ФБ, ТГ или еще где и как лайки попрут с просмотрами, так и кафе популяризуется.
Но думается мне, что если туда придут еще бомжи, то их от туда попросят и не всегда вежливо.
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Alex Chebrikov

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