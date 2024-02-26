Парень поднял настроение сотруднице военной полиции

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Добрый розыгрыш сотрудницы военной полиции Бразилии. За странной просьбой последовал небольшой презент и хорошее настроение на весь день.
Порой нужно не так уж и много средств и времени, чтобы поднять людям настроение.
Примерный перевод текста в записке:
Если бы ваша улыбка была произведением искусства, она была бы самой ценной из всех.
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