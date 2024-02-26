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Парень поднял настроение сотруднице военной полиции

Парень поднял настроение сотруднице военной полиции

Автор:
26 февраля 2024 12:04
Сообщество : Жизнь
Метки: Бразилия   Видео   добро   подарок   позитив   цветок   
3633
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Добрый розыгрыш сотрудницы военной полиции Бразилии. За странной просьбой последовал небольшой презент и хорошее настроение на весь день.

Порой нужно не так уж и много средств и времени, чтобы поднять людям настроение.

Примерный перевод текста в записке:

Если бы ваша улыбка была произведением искусства, она была бы самой ценной из всех.

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Метки: Бразилия   Видео   добро   подарок   позитив   цветок   
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19  комментариев
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878
Шурман 3 часа назад
Так на мою сестру похожа , если бы не прочитал что Бразилия подумал бы что опять в како й то миссии бегает . Жене сейчас показал она говорит о Танька опять с писталетиками бегает .
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2k
Daggers D. 42 минуты назад
Роза ппц красивая
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418
Критерий Коши Час назад
Пост добра. Автор, спасибо
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4k
просто Дмитрий Час назад
наидобрейший стеб !!!
Побольше бы таких
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1k
Kra Час назад
Постанова какая-то , судя по тому, что она усиленно не обращает внимания на камеру у нее под носом...
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11k
BarOb 2 часа назад
Точно Бразилия. Почему сзаду не показали?
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92k
sapér Vodička 2 часа назад
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1k
Flint 2 часа назад
щекастая)
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386
Пчёл Flint Час назад
Я бы сказал, скуластая.
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19k
Голос Вселенной 2 часа назад
Милашка.
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767
mishka79 3 часа назад
походу парез лицевого нерва слева
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Alex Chebrikov

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