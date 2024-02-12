В Тюмени неравнодушные люди поздравили пожилого дворника с днём рождения

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В Тюмени жители домов устроили пожилому дворнику незабываемый день рождения. Они собрали небольшую сумму и сделили пенсионеру сюрприз.
Каждый день, в любую погоду, пенсионер делает дворы чистыми и уютными. Мужчине купили телевизор и сертификаты в продуктовые магазины.
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