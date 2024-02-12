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В Тюмени неравнодушные люди поздравили пожилого дворника с&nbsp;днём рождения

В Тюмени неравнодушные люди поздравили пожилого дворника с днём рождения

Автор:
12 февраля 2024 09:08
Сообщество : Жизнь
Метки: Видео   Тюмень   дворник   день рождения   добро   милота   подарок   позитив   
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В Тюмени жители домов устроили пожилому дворнику незабываемый день рождения⁠⁠. Они собрали небольшую сумму и сделили пенсионеру сюрприз.

Каждый день, в любую погоду, пенсионер делает дворы чистыми и уютными. Мужчине купили телевизор и сертификаты в продуктовые магазины.

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Метки: Видео   Тюмень   дворник   день рождения   добро   милота   подарок   позитив   
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7k
Alex Полчаса назад
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Владимир 20 минут назад
Так мило
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Себастьян Перейра

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