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Девушка показала, как приручала дикого кота

Девушка показала, как приручала дикого кота

Автор:
25 января 2024 08:50
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   в мире   добро   животные   кот   поступок   
1975
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Автор видео однажды заметила возле своего дома кота и начала подкармливать его. Кот был агрессивен и нелюдим, но девушке удалось найти к нему подход.

Любовь и терпение творят чудеса

Как девушка приручала дикого и агрессивного кота.

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Метки: Видео   в мире   добро   животные   кот   поступок   
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18  комментариев
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10k
Дмитрий Час назад
Вопрос кто ещё кого приручил!
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160
Александра С 5 минут назад
У меня русская синяя кошка. Котенком взяла. Ласковая и нежная ко мне. А вот других не любит от слова совсем.
Подруга как-то сказала, что моя кошка умеет видеть ауру человека. Какая аура, такое и отношение к человеку.
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5k
Хачик 8 минут назад
ЛЮБОВЬ ТВОРИТ ЧУДЕСА (С) Фильм 2005 года.
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24k
sanchesS80 16 минут назад
Сначала кормишь, он привыкает к еде. А потом начинаешь давать только из своих рук. Никуда не денется, жрать захочет - возьмёт. Ну и всё, первый шаг сделан. Потом не даешь еду, пока не выпросит. Пытаться самому трогать не надо, пока он не начнёт сам тереться выпрашивая хавчик.
У сестры была дикая кошка. Хоть и жила у них, но бросалась на всех. Сплавила нам. Вот так через еду быстро приручили. Хочешь жрать - умей ласкаться. Никуда не денется.
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23k
BiZ Полчаса назад
это очень трудная работа. мало кто выдержит. большинство просто забьет. ногами.
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2k
РАТНИК 36 минут назад
Засранец шипел , царапался , но всё равно приходил каждый день.
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364
ruslan d РАТНИК Полчаса назад
Кот всегда своё возьмет
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8k
Vladimir 38 минут назад
Аналогичная история. Под Рождество из подъезда ко мне в квартиру забежала кошечка, спряталась хрен знает где. Ладно, думаю, у меня два здоровенных мордоворота живут, еще одна не объест. Пусть поживет пока хозяева не найдутся.
Три дня пряталась под кроватями, вылазила только ночью поесть и по своим делам. Видно, что домашняя, но людей сильно боится и под стрессом. Начал кормить отдельно, ставил мисочку под кровать - перестала шипеть на меня. Потом стала выходить, но при любом резком движении пряталась. Через неделю освоилась, подружилась с котами, но к людям не подходила. На вид, возраст около года, молодая, игривая. Решил поиграть с кошкой, сначала веревочкой, потом рукой. Бьет мягкой лапой, но гладить не дается. Вчера, выпрашивая колбасу, уже запрыгивает на колени.
Еда, игра и доброе отношение - условие приручения.
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2k
Остап_Бендер_Задунайский 41 минуту назад
Милота с утречка! Всем хорошего дня!
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12k
Андрей Ма-С 58 минут назад
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11k
hairov Час назад
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Vacony Час назад
зачем ?
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pinbalist Час назад
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