Девушка показала, как приручала дикого кота

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Автор видео однажды заметила возле своего дома кота и начала подкармливать его. Кот был агрессивен и нелюдим, но девушке удалось найти к нему подход.
Любовь и терпение творят чудеса
Как девушка приручала дикого и агрессивного кота.
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Подруга как-то сказала, что моя кошка умеет видеть ауру человека. Какая аура, такое и отношение к человеку.
У сестры была дикая кошка. Хоть и жила у них, но бросалась на всех. Сплавила нам. Вот так через еду быстро приручили. Хочешь жрать - умей ласкаться. Никуда не денется.
Три дня пряталась под кроватями, вылазила только ночью поесть и по своим делам. Видно, что домашняя, но людей сильно боится и под стрессом. Начал кормить отдельно, ставил мисочку под кровать - перестала шипеть на меня. Потом стала выходить, но при любом резком движении пряталась. Через неделю освоилась, подружилась с котами, но к людям не подходила. На вид, возраст около года, молодая, игривая. Решил поиграть с кошкой, сначала веревочкой, потом рукой. Бьет мягкой лапой, но гладить не дается. Вчера, выпрашивая колбасу, уже запрыгивает на колени.
Еда, игра и доброе отношение - условие приручения.