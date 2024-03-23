«Пойдем отсюда»: человек вмешался в кошачьи разборки

Как эффективнее всего остановить чьи-то разборки? Влезть туда с кулаками или с криками? Определенно нет. Лучше всего создать какой-то резкий отвлекающий маневр, то есть, создать ситуацию, при которой все будут ошарашены, и им уже будет не до скандалов. Именно так и сделал человек в этом видео.