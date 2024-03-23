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«Пойдем отсюда»: человек вмешался в кошачьи разборки

«Пойдем отсюда»: человек вмешался в кошачьи разборки

Автор:
23 марта 2024 10:50
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Реакция   животные   забавно   кот   кошачьи разборки   кошка   разборки   
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Как эффективнее всего остановить чьи-то разборки? Влезть туда с кулаками или с криками? Определенно нет. Лучше всего создать какой-то резкий отвлекающий маневр, то есть, создать ситуацию, при которой все будут ошарашены, и им уже будет не до скандалов. Именно так и сделал человек в этом видео.

Нюанс в том, что разборка была между двумя котами. Человек просто перешел на их язык, что сработало весьма успешно: коты моментально забыли друг про друга и, судя по выражению морд, подумали что-то вроде: «Пошли отсюда, он нездоров». Интересно, что же такого он им сказал на кошачьем, что повлекло за собой такую реакцию?


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Метки: Видео   Реакция   животные   забавно   кот   кошачьи разборки   кошка   разборки   
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4  комментария
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hhwost 23 минуты назад
что там поверху стены торчит? на стекло похоже.
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Горожанин 8 минут назад
Коммуникация - сила.
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GoodNeon
  • Дата регистрации: 15.06.2015
  • 2287 постов (2245 в горячем)

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