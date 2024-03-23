«Пойдем отсюда»: человек вмешался в кошачьи разборки

Как эффективнее всего остановить чьи-то разборки? Влезть туда с кулаками или с криками? Определенно нет. Лучше всего создать какой-то резкий отвлекающий маневр, то есть, создать ситуацию, при которой все будут ошарашены, и им уже будет не до скандалов. Именно так и сделал человек в этом видео.
Нюанс в том, что разборка была между двумя котами. Человек просто перешел на их язык, что сработало весьма успешно: коты моментально забыли друг про друга и, судя по выражению морд, подумали что-то вроде: «Пошли отсюда, он нездоров». Интересно, что же такого он им сказал на кошачьем, что повлекло за собой такую реакцию?
Источник:
- Кошки и их впечатляющая реакция
- Мужчина быстро успокоил злую кошку
- Кот и его личный лифт в виде ведра
- Котёнок не хочет делиться кормом
- Кот обнаружил конкурента в доме хозяев