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Сообщество Без кота и жизнь не та 2223 поста • 510 подписчиков подписаться
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Ну очень общительный котик

Ну очень общительный котик

Автор:
09 апреля 2024 11:11
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   животные   забавно   кот   кошка   милота   общительный котик   
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Вы наверняка не раз замечали, как наши питомцы будто прямо жаждут до нас донести что-то. Также, как и главный герой этого видео, который никак не унимается. И пока его хозяйка тычет в него телефоном, снимая его вопли на видео, бедный котейка разрывается, пытаясь ей что-то донести.


Тут явно нужен переводчик с кошачьего.

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Метки: Видео   животные   забавно   кот   кошка   милота   общительный котик   
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5  комментариев
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Антон 49 минут назад
у меня был рыжий кот в детстве, я его так любил, хулиган такой был
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35k
Юр21 Полчаса назад
Это по ходу кошка и мявчит она потому что добычу бестолковым хозяевам принесла.
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11k
МихА 44 минуты назад
Такой в 5 утра утомит своим общением)
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Антон 49 минут назад
Обалденный кот!
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Anarasius
  • Дата регистрации: 09.09.2013
  • 3854 поста (3712 в горячем)

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