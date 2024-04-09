Ну очень общительный котик

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Вы наверняка не раз замечали, как наши питомцы будто прямо жаждут до нас донести что-то. Также, как и главный герой этого видео, который никак не унимается. И пока его хозяйка тычет в него телефоном, снимая его вопли на видео, бедный котейка разрывается, пытаясь ей что-то донести.
Тут явно нужен переводчик с кошачьего.
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