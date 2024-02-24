Жизнь с двумя котами

В интернете сделали подборку роликов, где показывают жизнь с двумя шилопопыми котами. Чаще всего в этих видео пушистые чудики взаимодействуют именно между собой, задирают друг друга, шлют к черту личные границы и просто чудят. За их взаимодействиями можно наблюдать вечно. Поэтому, если вам вдруг стало скучно в своем доме, просто заведите двух котов.