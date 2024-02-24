FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Без кота и жизнь не та 2060 постов • 507 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Без кота и жизнь не та
Жизнь с двумя котами

Жизнь с двумя котами

Автор:
24 февраля 2024 09:22
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Жизнь с двумя котами   Юмор   животные   забавно   кот   кошка   милота   
2556
1
1

Даже один активный котик в доме может организовать как массу веселья, так и тучу проблем. Представьте, что будет, если таких котиков будет два. Хотя зачем представлять?

В интернете сделали подборку роликов, где показывают жизнь с двумя шилопопыми котами. Чаще всего в этих видео пушистые чудики взаимодействуют именно между собой, задирают друг друга, шлют к черту личные границы и просто чудят. За их взаимодействиями можно наблюдать вечно. Поэтому, если вам вдруг стало скучно в своем доме, просто заведите двух котов.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Без кота и жизнь не та"
Метки: Видео   Жизнь с двумя котами   Юмор   животные   забавно   кот   кошка   милота   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Gadova 10 часов назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Евгений Д 7 часов назад
Просто играют друг с другом.
Ничего не разнесли.
Подумаешь !!! Всего то их 2-е
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
Евгений 11 часов назад
У меня их три.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Prostoilogin

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

502422



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Собака годами смотрела, как люди проходят мимо её клетки
Собака годами смотрела, как люди проходят мимо её клетки
20 старых и любопытных фотографий знаменитостей
20 старых и любопытных фотографий знаменитостей
Набирающие популярность в сообществах
Дровница
Дровница
Как вам робокошки?⁠⁠
Как вам робокошки?⁠⁠
Бросай табак. Вся история употребления никотина
Бросай табак. Вся история употребления никотина
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 20 февраля

Лучшие демотиваторы
Мужской оберег от меркантильных женщин

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#забавно#в мире#кино#Прикол#съемка#драка#машина
#Юмор#кот#СССР#люди#фильм#США#фейл#кошка
#животные#история#факты#милота#роль#помощь#интересное
Бросай табак. Вся история употребления никотина Бросай табак. Вся история употребления никотина «Ты — мне, я — тебе»: взаимный обмен массажем между котиком и его хозяйкой «Ты — мне, я — тебе»: взаимный обмен массажем между котиком и его хозяйкой Лапы уберите, это не для продажи! Лапы уберите, это не для продажи! Котёнок не хочет делиться кормом Котёнок не хочет делиться кормом Я не слишком навязываюсь? Я не слишком навязываюсь? «Это всё нам надо!»: запасливый кот продемонстрировал чудеса хозяйственности «Это всё нам надо!»: запасливый кот продемонстрировал чудеса хозяйственности

На что жалуетесь?

Вернуться