Хозяева, за что? Реакция пса на измерение температуры

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Изменение температуры тела – один из главных симптомов наличия заболевания не только у человека, но и у животных. Пса привели к ветеринару и во время осмотра решили измерить температуру тела. К такому питомец был не готов.
Вселенская боль в глазах
Такой подставы пёс не ожидал.
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На второй пришли - радости сначала было полные штаны, но в этот раз решили почистить железы - морда примерно такая же была во время процедуры.
Все последующие походы сидел смирно, поджав уши.