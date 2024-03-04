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Хозяева, за что? Реакция пса на измерение температуры

Хозяева, за что? Реакция пса на измерение температуры

Автор:
04 марта 2024 14:23
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Пёс   Реакция   животные   собака   температура   
2584
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Изменение температуры тела – один из главных симптомов наличия заболевания не только у человека, но и у животных. Пса привели к ветеринару и во время осмотра решили измерить температуру тела. К такому питомец был не готов.

Вселенская боль в глазах

Такой подставы пёс не ожидал.

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Метки: Видео   Пёс   Реакция   животные   собака   температура   
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11  комментариев
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26k
Сибиряк 2 часа назад
нормальная реакция на термометр а заднице
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92k
sapér Vodička 7 минут назад
Жопой рисковал!
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13k
Марсианин 40 минут назад
Один раз - не щитово!
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36k
Fat Lynx Час назад
Вот это подстава... А он ведь им доверял!
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23k
BiZ Час назад
афтар, а у тебя какая?
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11k
Vacony Час назад
вам бы так вставили градусник и снимать начали... вот бы кадры были
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3k
Роман Час назад
Блин, мой тоже, когда ходили в клинику первый раз, его там погладили, поиграли, с другими собаками побегал - короче остался доволен.
На второй пришли - радости сначала было полные штаны, но в этот раз решили почистить железы - морда примерно такая же была во время процедуры.
Все последующие походы сидел смирно, поджав уши.
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2
FlakoBoy 2 часа назад
"Был пацан и нет пацана" )))))))))))))
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