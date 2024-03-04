FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 16170 постов • 1702 подписчика подписаться
Главная > Видео > Сообщество Животные
Пёс хорошо проводит время рядом с фонтанчиком

Пёс хорошо проводит время рядом с фонтанчиком

Автор:
04 марта 2024 12:53
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Пёс   Реакция   животные   собака   фонтан   
2069
1
1

Порой для счастья нашим четвероногим друзьям нужно совсем немного. Например, этот пёс наткнулся на фонтанчик и был очень этому рад.

Для счастья нашим питомцам многого не надо. Достаточно лишь безграничной любви хозяина, море вкусняшек, игрушки и какую-нибудь приятную неожиданность. Например, фонтанчик в городском парке.

Песика из видео эта находка обрадовала до глубины души. Стоило только фонтану заработать в полную силу, как хвостик тут же начал бегать и прыгать вокруг него. И, как любой уважающий себя песель, пытался поймать струю воды.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Видео   Пёс   Реакция   животные   собака   фонтан   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Darki 2 часа назад
Это мило)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Forestdude

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

625912



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«Они должны помнить, в какую страну приехали»: патриарх Кирилл высказался о мигрантах в России
«Они должны помнить, в какую страну приехали»: патриарх Кирилл высказался о мигрантах...
Алексея Навального* похоронили на Борисовском кладбище в Москве
Алексея Навального* похоронили на Борисовском кладбище в Москве
Набирающие популярность в сообществах
55 лет назад. Конфликт на острове Даманский
55 лет назад. Конфликт на острове Даманский
Почему год называется ВИСОКОСНЫМ?
Почему год называется ВИСОКОСНЫМ?
Как бюджетно подготовить автомобиль к лету: готовый чек-лист
Как бюджетно подготовить автомобиль к лету: готовый чек-лист
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 3 марта

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#люди#забавно#интересно#автомир#аварии#кино#авто аварии#интересное
#животные#история#факты#Юмор#новости#Россия#ДТП#Китай#удивительно#дети
#в мире#СССР#кот#автомобили#позитив#машина#Индия#сарказм#снег#искусство
Как бюджетно подготовить автомобиль к лету: готовый чек-лист Как бюджетно подготовить автомобиль к лету: готовый чек-лист Нагулялся: извалявшийся в грязи пёс встречает хозяйку Нагулялся: извалявшийся в грязи пёс встречает хозяйку Эмоциональная реакция пса на смерть льва Муфасы из мультфильма "Король лев" Эмоциональная реакция пса на смерть льва Муфасы из мультфильма "Король лев" Очень фотогеничная собака Очень фотогеничная собака Коту не удалось застать пса врасплох Коту не удалось застать пса врасплох Забавная реакция пса на имбирь Забавная реакция пса на имбирь

На что жалуетесь?

Вернуться