Пёс хорошо проводит время рядом с фонтанчиком

Для счастья нашим питомцам многого не надо. Достаточно лишь безграничной любви хозяина, море вкусняшек, игрушки и какую-нибудь приятную неожиданность. Например, фонтанчик в городском парке.

Песика из видео эта находка обрадовала до глубины души. Стоило только фонтану заработать в полную силу, как хвостик тут же начал бегать и прыгать вокруг него. И, как любой уважающий себя песель, пытался поймать струю воды.