Пёс хорошо проводит время рядом с фонтанчиком

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Порой для счастья нашим четвероногим друзьям нужно совсем немного. Например, этот пёс наткнулся на фонтанчик и был очень этому рад.
Для счастья нашим питомцам многого не надо. Достаточно лишь безграничной любви хозяина, море вкусняшек, игрушки и какую-нибудь приятную неожиданность. Например, фонтанчик в городском парке.
Песика из видео эта находка обрадовала до глубины души. Стоило только фонтану заработать в полную силу, как хвостик тут же начал бегать и прыгать вокруг него. И, как любой уважающий себя песель, пытался поймать струю воды.
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