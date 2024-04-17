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Забавная реакция пса, услышавшего слово "курица"

Забавная реакция пса, услышавшего слово "курица"

Автор:
17 апреля 2024 07:19
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Пёс   Реакция   животные   курица   собака   
1920
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Четвероногий герой видео обожает куриное мясо. Это хорошо видно по его реакции на слово «курица», которое произносит его хозяйка.

Все собаки любят вкусняшки, но предпочтения у каждого пёселя могут быть разными. Одни пёсики без ума от сухого корма, другие любят хлеб или булочки, ну, а бульдог из этого видео больше всего обожает курочку.

Другие слова не вызвали у собакена никакого интереса, но от «курицы» у бульдога мгновенно поднялись уши и округлились глаза. Хочется верить, что после упоминания курицы, владелица пёсика не стала его расстраивать и все-таки угостила любимым лакомством.

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Метки: Видео   Пёс   Реакция   животные   курица   собака   
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2  комментария
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228
zuckergut 2 минуты назад
Мне почти 40, а меня до сих пор умиляют видосы с животными)
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22k
Mike Miller 2 минуты назад
Если хренову тучу раз кормить собаку, приговария "чикен", он и будет так реагировать. Остальные слова для него вообще просто непонятный ничего незначащий набор звуков.
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mindflixx
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