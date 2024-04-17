Забавная реакция пса, услышавшего слово "курица"

Все собаки любят вкусняшки, но предпочтения у каждого пёселя могут быть разными. Одни пёсики без ума от сухого корма, другие любят хлеб или булочки, ну, а бульдог из этого видео больше всего обожает курочку.

Другие слова не вызвали у собакена никакого интереса, но от «курицы» у бульдога мгновенно поднялись уши и округлились глаза. Хочется верить, что после упоминания курицы, владелица пёсика не стала его расстраивать и все-таки угостила любимым лакомством.