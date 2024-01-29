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Очень фотогеничная собака

Очень фотогеничная собака

Автор:
29 января 2024 08:12
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Прикол   Пёс   Реакция   животные   собака   фотогеничность   
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Позирующая рядом с хозяйкой собака сможет умилить почти любого человека. Прирожденная модель!

Не у всех получается красиво, но при этом естественно позировать для фото или видео. Но собачка из этого ролика прирожденная модель и умеет позировать не хуже профессионалов.

Когда хозяин привлек внимание питомицы, пока снимал видео, она мгновенно приняла красивую позу и стала смотреть на него кокетливым взглядом. «Давай, снимай, я приготовилась», — сказала бы талантливая хвостатая модель, если бы научилась говорить как человек.

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Метки: Видео   Прикол   Пёс   Реакция   животные   собака   фотогеничность   
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