Очень фотогеничная собака

Не у всех получается красиво, но при этом естественно позировать для фото или видео. Но собачка из этого ролика прирожденная модель и умеет позировать не хуже профессионалов.

Когда хозяин привлек внимание питомицы, пока снимал видео, она мгновенно приняла красивую позу и стала смотреть на него кокетливым взглядом. «Давай, снимай, я приготовилась», — сказала бы талантливая хвостатая модель, если бы научилась говорить как человек.