Война между соседями в Ленинградской области

В населённом пункте Сертолово, расположенном в Ленинградской области, соседи объявили войну мужчине, живущему с ними на одной лестничной клетке.
Игра "Как достать соседа" перешла в Сертолово в офлайн-формат. Местный житель рассказал изданию Mash, что вражда длится уже несколько лет.
Дальше с его слов: соседи за стенкой сначала шумели и агрессивно общались. Ссоры ни к чему не приводили, и в один момент мужчина решил поставить камеры на площадке, чтобы обезопасить свою семью, в которой жена и ребёнок.
Но это только раззадорило местных полтергейстов: соседи стали специально вызывать грохот, кидая камни и хлопая дверью, или открывать общий балкон, чтобы освежить подъезд морозным воздухом. Наконец они заклеили камеры и стали ломиться в квартиру к мужчине — сейчас он планирует пойти в полицию. Нам до буйных жильцов дозвониться не удалось.
Источник:
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В любом случае, это работа участкового. Заяву обязательно, менты просто обязаны отреагировать и сообщить о результатах. Скорее всего будет беседа, может штрафчик (нарушение общественного порядка). Всё от участкового зависит, как будет убеждать. Можно его простимулировать копией заявы куда-нибудь по-выше, они тогда гораздо эффективнее работают.