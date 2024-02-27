Война между соседями в Ленинградской области

Игра "Как достать соседа" перешла в Сертолово в офлайн-формат. Местный житель рассказал изданию Mash, что вражда длится уже несколько лет.

Дальше с его слов: соседи за стенкой сначала шумели и агрессивно общались. Ссоры ни к чему не приводили, и в один момент мужчина решил поставить камеры на площадке, чтобы обезопасить свою семью, в которой жена и ребёнок.

Но это только раззадорило местных полтергейстов: соседи стали специально вызывать грохот, кидая камни и хлопая дверью, или открывать общий балкон, чтобы освежить подъезд морозным воздухом. Наконец они заклеили камеры и стали ломиться в квартиру к мужчине — сейчас он планирует пойти в полицию. Нам до буйных жильцов дозвониться не удалось.