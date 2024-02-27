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Война между соседями в Ленинградской области

Война между соседями в Ленинградской области

Автор:
27 февраля 2024 10:34
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Ленинградская область   Сертолово   вражда   конфликт   сосед   
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В населённом пункте Сертолово, расположенном в Ленинградской области, соседи объявили войну мужчине, живущему с ними на одной лестничной клетке.

Игра "Как достать соседа" перешла в Сертолово в офлайн-формат. Местный житель рассказал изданию Mash, что вражда длится уже несколько лет.

Дальше с его слов: соседи за стенкой сначала шумели и агрессивно общались. Ссоры ни к чему не приводили, и в один момент мужчина решил поставить камеры на площадке, чтобы обезопасить свою семью, в которой жена и ребёнок.
Но это только раззадорило местных полтергейстов: соседи стали специально вызывать грохот, кидая камни и хлопая дверью, или открывать общий балкон, чтобы освежить подъезд морозным воздухом. Наконец они заклеили камеры и стали ломиться в квартиру к мужчине — сейчас он планирует пойти в полицию. Нам до буйных жильцов дозвониться не удалось.

Источник:

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Метки: Видео   Ленинградская область   Сертолово   вражда   конфликт   сосед   
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18  комментариев
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5k
Отвратительный Мужик 2 часа назад
На ментов надежды 0. Мужику советую пойти в тренажёрный зал и в секцию бокса , такие животные понимают только писдюля .
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7k
мемфрид 15 минут назад
Так из-за чего сыр-бор?
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3k
Froll 19 минут назад
Как так?Если бы к моей жене это чучело так приблизилось,я бы не думал о законах.Она аж зажалась.Даже смотреть больно на такое.А он снимает.Понятно что это провокация,но я бы не сдержался.
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1k
Странник Час назад
к сожалению мужик показал, что у него нет духа, вот соседи показали свою настоящую сущность. Привлечь друзей, нанять за деньги, но их можно вернуть в рамки только физическим воздействием. ЖАЛЬ МУЖИКА
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11k
Dabus Час назад
Бывший прапорщик, впавший в маразм от перепоя, своей настойчивостью и упоротостью - задолбает кого угодно. Надо понимать что нынешнее Сертолово, это по сути изначально военный городок, где до сих пор 80% жильцов это семьи военных и военных пенсионеров.
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45k
SinigamiRuuk Час назад
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1k
Сергей А 2 часа назад
Снять камеры и отмудохать седую тварь. Такие пи*ары только язык силы понимают.
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19k
Голос Вселенной 2 часа назад
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1k
Anatolij 2 часа назад
На административку соседи уже отработали. Уголовку пока не пришьешь. Хотя, угрозы расправы, здоровью и жизни. Плюс бычка на девушку.
В любом случае, это работа участкового. Заяву обязательно, менты просто обязаны отреагировать и сообщить о результатах. Скорее всего будет беседа, может штрафчик (нарушение общественного порядка). Всё от участкового зависит, как будет убеждать. Можно его простимулировать копией заявы куда-нибудь по-выше, они тогда гораздо эффективнее работают.
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3k
Максим Макашев 2 часа назад
А полиция не приедет, ибо расчленёнки нет, трупа - тоже. Остаётся уповать на программу "Экстренный вызов" от РЕН ТВ
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6k
Наталья 2 часа назад
помоги господь...
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