Суперузкое 7-этажное здание возвели в Китае

Внутренняя планировка здания была столь же уникальной: лестницы занимали все этажи с первого по шестой, оставляя пригодным для жилья только самый верхний этаж.

Конструкция этого здания резко контрастировала с окружающими его постройками, заставляя соседей недоумевать, почему владелец сооружения выбрал такой нетрадиционный дизайн.

