Суперузкое 7-этажное здание возвели в Китае

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Здание шириной всего 4 метра и глубиной 20 метров имело высоту семи этажей, что придавало ему хрупкий вид и, казалось бы, дуновение ветра могло снести этажерку.
Внутренняя планировка здания была столь же уникальной: лестницы занимали все этажи с первого по шестой, оставляя пригодным для жилья только самый верхний этаж.
Конструкция этого здания резко контрастировала с окружающими его постройками, заставляя соседей недоумевать, почему владелец сооружения выбрал такой нетрадиционный дизайн.
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Глубина этого дома 18 метров. Длинна лестничного пролёта 2.7-3.0 м плюс по 1.5 м площадки. И того остаётся 12 метров. 12х4 = 48 кв.м на каждом этаже. Вполне себе приличная площадь для студии.