FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Строитель 210 постов • 299 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Строитель
Суперузкое 7-этажное здание возвели в Китае

Суперузкое 7-этажное здание возвели в Китае

Автор:
27 февраля 2024 09:24
Сообщество : Строитель
Метки: Видео   Китай   в тесноте да не в обиде   стройка   удивительно   узкий дом   
1000
1
1

Здание шириной всего 4 метра и глубиной 20 метров имело высоту семи этажей, что придавало ему хрупкий вид и, казалось бы, дуновение ветра могло снести этажерку.

Внутренняя планировка здания была столь же уникальной: лестницы занимали все этажи с первого по шестой, оставляя пригодным для жилья только самый верхний этаж.


Конструкция этого здания резко контрастировала с окружающими его постройками, заставляя соседей недоумевать, почему владелец сооружения выбрал такой нетрадиционный дизайн.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Строитель"
Метки: Видео   Китай   в тесноте да не в обиде   стройка   удивительно   узкий дом   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
lekha-fil Час назад
И всё?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
BarOb 6 минут назад
В Японии тоже есть такие, но там хоть полезную площадь выкраивают, а это дом ради лестницы
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Шапкин 6 минут назад
>>лестницы занимали все этажи с первого по шестой, оставляя пригодным для жилья только самый верхний этаж.
Глубина этого дома 18 метров. Длинна лестничного пролёта 2.7-3.0 м плюс по 1.5 м площадки. И того остаётся 12 метров. 12х4 = 48 кв.м на каждом этаже. Вполне себе приличная площадь для студии.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
907
PcheL 12 минут назад
С лифтом получился бы не плохой вариант.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Miralanim

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

913482



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Силовики задержали челябинского миллиардера из списка Forbes, его предприятия национализировали
Силовики задержали челябинского миллиардера из списка Forbes, его предприятия...
Интересные фотографии 1990 -х
Интересные фотографии 1990 -х
Набирающие популярность в сообществах
Фотограф заснял леопарда, поедающего крокодила на дереве
Фотограф заснял леопарда, поедающего крокодила на дереве
У Владимира Кузьмина отказали конечности
У Владимира Кузьмина отказали конечности
В этих милых созданиях прекрасно все, но только до определенного времени
В этих милых созданиях прекрасно все, но только до определенного времени
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 20 февраля

Лучшие демотиваторы
Мужской оберег от меркантильных женщин

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#в мире#позитив#автомир#Китай#Россия#подборка#природа#фильм#ДТП
#животные#Прикол#факты#машина#забавно#дети#Реакция#история#полиция#авто аварии
#Юмор#интересно#автомобили#кино#люди#милота#собака#интересное#аварии#Автовсячина
В этих милых созданиях прекрасно все, но только до определенного времени В этих милых созданиях прекрасно все, но только до определенного времени Парковки с «зелёными» крышами⁠⁠ в Китае Парковки с «зелёными» крышами⁠⁠ в Китае Мальчик чудом избежал травм после того, как устроил взрыв Мальчик чудом избежал травм после того, как устроил взрыв Китайский город с огромным количеством лестниц Китайский город с огромным количеством лестниц Удалённая работа в шахте⁠⁠ в Китае Удалённая работа в шахте⁠⁠ в Китае Снег с крыши обрушился на женщину с лопатой Снег с крыши обрушился на женщину с лопатой

На что жалуетесь?

Вернуться