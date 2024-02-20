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Китайский город с огромным количеством лестниц

Китайский город с огромным количеством лестниц

Автор:
20 февраля 2024 12:20
Метки: Видео   Китай   в мире   город   интересно   лестница   прогулка   
861
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Город Чунцин, также известный как «горный город», является одним из самых крупных городов не только Китая, но и мира. Стремительное развитие и рост мегаполиса привели к появлению огромного количества лестниц. Вот как выглядят некоторые маршруты.

Путь автора ролика домой. Ноги могут заболеть даже во время просмотра видео.

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Метки: Видео   Китай   в мире   город   интересно   лестница   прогулка   
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1  комментарий
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Babangdida 10 минут назад
Очень красиво, чисто и нет толпы. Я бы поехал туда туристом.
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