Китайский город с огромным количеством лестниц

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Город Чунцин, также известный как «горный город», является одним из самых крупных городов не только Китая, но и мира. Стремительное развитие и рост мегаполиса привели к появлению огромного количества лестниц. Вот как выглядят некоторые маршруты.
Путь автора ролика домой. Ноги могут заболеть даже во время просмотра видео.
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