Мальчик чудом избежал травм после того, как устроил взрыв

В этих милых созданиях прекрасно все, но только до определенного времени

Мальчик мастерски запаковывает коробки

Мужчина спас ребёнка, который чуть не упал с балкона многоэтажки

Девочка случайно зацепилась за воздушного змея и взмыла в небо

Снег с крыши обрушился на женщину с лопатой

Близкая встреча с кабаном на охоте