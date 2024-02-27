Мальчик чудом избежал травм после того, как устроил взрыв

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Юный житель китайского города Инь решил устроить небольшое огненно-пиротехнического шоу возле канализационных люков. Спустя несколько секунд раздались громкие хлопки.
Школьник из города Инь (провинция Сычуань, КНР) 24 февраля устроил фаер-шоу с пиротехническими изделиями возле двух люков, закрывающих канализацию. Камера наблюдения запечатлела ребёнка, который каким-то чудом не угодил под один из взлетевших после взрыва люков. Другая крышка упала рядом с колодцем и рассыпалась.
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