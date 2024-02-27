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Мальчик чудом избежал травм после того, как устроил взрыв

Мальчик чудом избежал травм после того, как устроил взрыв

Автор:
27 февраля 2024 08:56
Метки: Видео   Китай   в мире   дети   инцидент   мальчик   повезло   
1258
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Юный житель китайского города Инь решил устроить небольшое огненно-пиротехнического шоу возле канализационных люков. Спустя несколько секунд раздались громкие хлопки.

Школьник из города Инь (провинция Сычуань, КНР) 24 февраля устроил фаер-шоу с пиротехническими изделиями возле двух люков, закрывающих канализацию. Камера наблюдения запечатлела ребёнка, который каким-то чудом не угодил под один из взлетевших после взрыва люков. Другая крышка упала рядом с колодцем и рассыпалась.

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Метки: Видео   Китай   в мире   дети   инцидент   мальчик   повезло   
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8  комментариев
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139k
parallax Час назад
Там нужны решётчатые люки. Китайцы слишком много едят бобов и гороха, потому и газов из фееалий много.
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14k
KotSkripaley 17 минут назад
Жалко песдюка не накрыло крышкой...
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12k
Властелин 45 минут назад
Не доделка у них там в канализации постоянно там бахает.
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23k
BiZ 48 минут назад
Ссылка coub.com
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23k
BiZ 49 минут назад
состояние канализации было наперделе.
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4k
Wertos 2 часа назад
Люки то что ? На орбиту вышли ?
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