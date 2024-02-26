Как парень поддельный внешний SSD-диск купил

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Пользователи сети рассказал о своём опыте покупки внешнего SSD-накопителя объемом 32ТБ. Он обнаружил данный товар на известном маркетплейсе за 1900 рублей и решил посмотреть, что за чудо к нему приедет за эту цену.
Определить реальный объем накопителя автор видео так и не смог.
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Так что ну их на Х**й эти маркетплейсы, с их дешевыми ценами! Реально лучше покупать в специализированных магазах, где есть возможность реально пощупать руками.
Я родилась и живу в Москве.
Извинить немедленно!
Площадка может реагировать только на продавцов при наборе им критической массы жалоб.
Продавец в свою очередь - это обычный перепродаван (спекулянт). Он разбирается только в том, как купить подешевле и продать подороже. И у него нет ни знаний ни времени проверять все, что он продает. Будут массовые жалобы на какую-то позицию, он ее просто перестанет закупать. Возможно вернет деньги, если планирует наработать репутацию на площадке.
Задача продавцов - чтобы процент недовольных покупателей был на минимуме, а не в ковырянии каждой позиции товара на предмет мухлежа..
Не думайте, что кто-то будет разбираться и думать за вас.
А то есть любители на грабли наступать, по которым уже рота прошлась...
Такие штуки отваливаются сразу, как только пытаешься записать что то на неё!!
Это старый трюк, когда вместо диска подсовывают флешку в которую прошили только техническую информацию о разбивке диска! Система видит заявленную ёмкость, но как только начинаешь писать данные, или хотя бы запускаешь тест - всё сыплется!
2000 канешна сумма не смертельная , но и не сказать что прям копейки.
Да и понимать надо , что ССД-шка с ТАКИМ объёмом не может стоить так дёшево.
серверный ssd (sas-4) на 15тб - 184к!!! следовательно, на 32тб будет 300к+
Другие на 6-7Тб серверные pci-e /sas/sas - 120к+
Короче, а вот на 32Тб, да еще и ссд я вообще не нашел :)) а уж за 2тыщи вообще фантастика.