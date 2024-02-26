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Сообщество Маркетплейс 36 постов • 2 подписчика подписаться
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Как парень поддельный внешний SSD-диск купил

Как парень поддельный внешний SSD-диск купил

Автор:
26 февраля 2024 11:43
Сообщество : Маркетплейс
Метки: ssd   Видео   диск   интересно   маркетплейс   подделка   покупка   
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Пользователи сети рассказал о своём опыте покупки внешнего SSD-накопителя объемом 32ТБ. Он обнаружил данный товар на известном маркетплейсе за 1900 рублей и решил посмотреть, что за чудо к нему приедет за эту цену.

Определить реальный объем накопителя автор видео так и не смог.

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Метки: ssd   Видео   диск   интересно   маркетплейс   подделка   покупка   
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34  комментария
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32k
Юрьевич 3 часа назад
На озоне дофига китайцев сидит. Но, кстати, по поводу возврата всё норм. Я заказывал на Озоне деталюху, через Почту России через месяц она пришла, но размер отличался от заявленного. Я написал в поддержку Озона, и мне через 3 дня вернули все деньги, и написали, что покупку возвращать не нужно. Ну и прежде чем что-то покупать на Озоне - читайте отзывы. Если отзывов нет и цена слишком низкая, то скорее всего у вас с товаром будут проблемы.
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10k
Сол Гудман 15 минут назад
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10k
Zhora Полчаса назад
32 терабайта SSD за 1900 рублей - а чего он хотел-то?! Он наверное и в сказки верит? Помню в разное время разные люди заказывали себе айфон с Али за 50 долларов. И потом искренне удивлялись, что подлые китайцы им прислали подделку. Ну не бывает в жизни чудес! И даже в Китае нормальные вещи не могут стоить в десятки раз дешевле.
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1k
Дмитрий Богданов Полчаса назад
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23k
Слепой Пью Час назад
ВЫфсёврёти! Есть там 32 Тб, но тока кетайческие иероглифы принимает и выдает!
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10k
Trenzel2003 Час назад
Я так же с китайской флешкой накололся на 2Тб. То что 2 Тб, это так и оказалось, а вот скорость, скорость ниже чем по модему в телефонной линии, если кто помнит, 64кБ.
Так что ну их на Х**й эти маркетплейсы, с их дешевыми ценами! Реально лучше покупать в специализированных магазах, где есть возможность реально пощупать руками.
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78k
Viktor 2 часа назад
Я так же недавно флешку на Али купил, чисто поржать! Кинул в корзину - бах, смотрю цена десять центов, быстрее ткнул оплатить и вуаля, ушла в мои заказы. И чё вы думаете, пришла! Результат такой же как в посту, ради хохмы друзьям показываю.

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479
fedding 2 часа назад
Я думал, что уже не ведутся на подобный китайский развод. Ему уже лет 15. Тогда флешки на 4 гига, выдавали за 64. Просто, надо хоть немного логически мыслить. Даже обычный HDD, на 32 тера (правда таких не существует, но чисто гипотетически) на будет стоить 1900, а уж SSD тем более. Даже если предположить, что чисто гипотетически такой диск создали, то его ценник (при современной раскладке цена/объем) будет примерно с полмиллиона. Даже наверное больше.
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11k
BarOb 2 часа назад
Озон давно предоставляет площадки мошенникам, сам ни за что не отвечая, кроме доставки
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1k
София 2 часа назад
В чёрную пятницу продавали. Цена за пачку.
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1k
Алексей 2 часа назад
Ни один маркет-плейс не способен проверять товар. Ежедневно появляются и исчезают тысячи позиций. Продавцы - тоже постоянно меняющаяся масса.
Площадка может реагировать только на продавцов при наборе им критической массы жалоб.
Продавец в свою очередь - это обычный перепродаван (спекулянт). Он разбирается только в том, как купить подешевле и продать подороже. И у него нет ни знаний ни времени проверять все, что он продает. Будут массовые жалобы на какую-то позицию, он ее просто перестанет закупать. Возможно вернет деньги, если планирует наработать репутацию на площадке.
Задача продавцов - чтобы процент недовольных покупателей был на минимуме, а не в ковырянии каждой позиции товара на предмет мухлежа..
Не думайте, что кто-то будет разбираться и думать за вас.
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8k
Влад 2 часа назад
сам себе режиссёр
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9k
vasilykopkov 2 часа назад
Тема известная, но мужик правильно сделал что все подробно отснял ещё раз.
А то есть любители на грабли наступать, по которым уже рота прошлась...
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36k
Max Z Shtirlic 2 часа назад
Я вот не понял, что он там так долго тестил??
Такие штуки отваливаются сразу, как только пытаешься записать что то на неё!!
Это старый трюк, когда вместо диска подсовывают флешку в которую прошили только техническую информацию о разбивке диска! Система видит заявленную ёмкость, но как только начинаешь писать данные, или хотя бы запускаешь тест - всё сыплется!
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261
Вик Тор 3 часа назад
Нув парень изначально догадывался что бесплатный сыр он только в мышеловки и решил потестить систему. Как оказалось хрен определишь истинную емкость а ПО настроено так что скачивает лишь доли процента от больших файлов давая виндовс инфу о том что все скачалось. Остался вопрос насчет линукс,так же ведется?
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28k
ПаганецЪ 3 часа назад
Я, когда увидел это чудо-юдо техники, позвонил мужу сестры (он сисадмин) и спросил, по какому закону природы это существует? По его гомерическому хохоту понял сразу.
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16k
Kostick 3 часа назад
2 тера 10 тыр минимум, а тут 32? да и вообще таких не существует. на 10-13 были, но там ценник как у чугунного моста.
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25k
сеньор Леонсио 3 часа назад
Ютюб задрал с этим видео, ещё и тут навяливают этот кал посмотреть!
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14k
..: Атеист :.. 4 часа назад
Лох не мамонт, не вымрет. Но вопрос реальный, какого черта этот товар не блокируют.
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59k
Мойша 4 часа назад
Производство неизвестного китайского мастера XXI века
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386
Рома 4 часа назад
Нехрен заказывать такие вещи у продавца , которому не предъявишь.

2000 канешна сумма не смертельная , но и не сказать что прям копейки.
Да и понимать надо , что ССД-шка с ТАКИМ объёмом не может стоить так дёшево.
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386
Рома ..: Атеист :.. 3 часа назад
А я ап чём ?!
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