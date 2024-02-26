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Машинки дополненной реальности на детском ковре с дорогами

Машинки дополненной реальности на детском ковре с дорогами

Автор:
26 февраля 2024 12:42
Метки: AR   Видео   дополненная реальность   дорога   интересно   ковёр   
1130
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Пользователь сети сделал концепт машинок для дополненной реальности. Парень поместил их на знакомый многим взрослым и детям ковёр с дорогами и запрограммировал передвигаться по правилам дорожного движения..

Если же кто-то нарушает, то за ним пускается в погоню полиция.

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Метки: AR   Видео   дополненная реальность   дорога   интересно   ковёр   
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1  комментарий
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Pravednik84 3 часа назад
Круть! Но мне кажется, что скорее был бы интересен проектор, пусть машинки будут более плоскими, зато можно смотреть не в одну пару глаз.
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