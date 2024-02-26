Машинки дополненной реальности на детском ковре с дорогами

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Пользователь сети сделал концепт машинок для дополненной реальности. Парень поместил их на знакомый многим взрослым и детям ковёр с дорогами и запрограммировал передвигаться по правилам дорожного движения..
Если же кто-то нарушает, то за ним пускается в погоню полиция.
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