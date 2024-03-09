FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Маркетплейс 39 постов • 2 подписчика подписаться
Главная > Видео > Сообщество Маркетплейс
Конкуренция нашего времени

Конкуренция нашего времени

Автор:
09 марта 2024 10:45
Сообщество : Маркетплейс
Метки: Wildberries   Вещи   Видео   конкуренция   маркетплейс   товар   ужас   
1703
1
1

Один из столичных ПВЗ Wildberries закрылся из-за того, что кто-то заказал тонну товаров и не забрал их

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Маркетплейс"
Метки: Wildberries   Вещи   Видео   конкуренция   маркетплейс   товар   ужас   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
95k
Херанука Паибалу Час назад
Все это очень напоминает РЫБАЛКУ НА УДОЧКУ
.
Предприниматель открывает "точку выдачи"
"Раскачивает место"
Вкладывается.
ХОБА - точка "пошла", клиентам удобно, грузооборот попёр
.
ОСОБО ХИТРОЖОПЫЕ тут же решили "присоседиться" на "прикормленное место" - поставить рядышком ТАКУЮ ЖЕ ТОЧКУ
"Располовинить " прибыли....
.
Но, НА ВСЯКУЮ ХИТРУЮ ГАЙКУ ВСЕГДА НАЙДЕТСЯ БОЛТ С "ЛЕВОЙ" РЕЗЬБОЙ....
ну, или тупо "молотком загонят" поглубже
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
8k
Allmaster 5 минут назад
Кто заказывал, он товар же оплатил?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13
Иван Охолбыстин 36 минут назад
что мешает ПВЗ просто вернуть товар обратно ерунда какая-то...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
36k
Max Z Shtirlic 51 минуту назад
Фигня какая то!!! Маркетплейс забирает товар обратно, удерживая пени за возврат!!!
ПВЗ если и закроется, то на сутки, не более!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Deiz

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

285784



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Пост о собачьей привязанности
Пост о собачьей привязанности
В Германии парень написал 4227 доносов на жителей своего города
В Германии парень написал 4227 доносов на жителей своего города
Набирающие популярность в сообществах
Текут ли оконные стекла?
Текут ли оконные стекла?
Lamborghini NFT
Lamborghini NFT
Как бюджетно подготовить автомобиль к лету: готовый чек-лист
Как бюджетно подготовить автомобиль к лету: готовый чек-лист
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 8 марта

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#история#8 марта#Китай#полиция#женщины#СССР#Автовсячина#праздник
#в мире#факты#забавно#автомобили#автомир#красота#кино#США#Разное#искусство
#люди#Юмор#Прикол#интересно#интересное#машина#новости#цветы#Россия#истории
Как оживить старенький Шевроле Blazer Как оживить старенький Шевроле Blazer В сети появилось видео того, как грузчик швыряет товары, заказанные клиентами маркетплейса В сети появилось видео того, как грузчик швыряет товары, заказанные клиентами маркетплейса Как парень поддельный внешний SSD-диск купил Как парень поддельный внешний SSD-диск купил Омич подрался с сотрудником пункта выдачи Омич подрался с сотрудником пункта выдачи Женщина решила проверить ковёр, разложив его на столе сотрудницы пункта выдачи Женщина решила проверить ковёр, разложив его на столе сотрудницы пункта выдачи Очередная драка на складе Wildberries в Электростали Очередная драка на складе Wildberries в Электростали

На что жалуетесь?

Вернуться