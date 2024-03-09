Конкуренция нашего времени

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Один из столичных ПВЗ Wildberries закрылся из-за того, что кто-то заказал тонну товаров и не забрал их
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Метки: Wildberries Вещи Видео конкуренция маркетплейс товар ужас
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Предприниматель открывает "точку выдачи"
"Раскачивает место"
Вкладывается.
ХОБА - точка "пошла", клиентам удобно, грузооборот попёр
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ОСОБО ХИТРОЖОПЫЕ тут же решили "присоседиться" на "прикормленное место" - поставить рядышком ТАКУЮ ЖЕ ТОЧКУ
"Располовинить " прибыли....
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Но, НА ВСЯКУЮ ХИТРУЮ ГАЙКУ ВСЕГДА НАЙДЕТСЯ БОЛТ С "ЛЕВОЙ" РЕЗЬБОЙ....
ну, или тупо "молотком загонят" поглубже
ПВЗ если и закроется, то на сутки, не более!