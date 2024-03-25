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Мерзкий сотрудник пункта выдачи

Мерзкий сотрудник пункта выдачи

Автор:
25 марта 2024 09:17
Сообщество : Маркетплейс
Метки: Видео   маркетплейс   неадекват   профессиональное выгорание   пункт выдачи   сотрудник   
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Камера наблюдения, установленная в одном из пунктов выдачи заказов маркетплейса, запечатлела молодого человека, который явно работает не на своём месте. Сотрудник точки эмоционально описывал заказы и плохо говорил о клиентах.

Внимание! Присутствует ненормативная лексика.

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Метки: Видео   маркетплейс   неадекват   профессиональное выгорание   пункт выдачи   сотрудник   
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1  комментарий
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Роберт Шекли Час назад
Я уж подумал, что он помочится на заказы, а тут просто высказался вслух, когда никого не было. Просто выпускает пар. Никто же не пострадал. Так что ничего криминального не увидел
Заказы при обработке не разбились, ничего особенного не произошло
Думаю, что если послушать человека/людей любой профессии, которая связана с общением с людьми, когда они наедине, то и не такое услышишь

Порадовала фраза "явно работает не на своём месте", как будто работник ПВЗ это то место, о котором многие мечтают
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Forestdude
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3582 поста (3490 в горячем)

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