Мерзкий сотрудник пункта выдачи

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Камера наблюдения, установленная в одном из пунктов выдачи заказов маркетплейса, запечатлела молодого человека, который явно работает не на своём месте. Сотрудник точки эмоционально описывал заказы и плохо говорил о клиентах.
Внимание! Присутствует ненормативная лексика.
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Заказы при обработке не разбились, ничего особенного не произошло
Думаю, что если послушать человека/людей любой профессии, которая связана с общением с людьми, когда они наедине, то и не такое услышишь
Порадовала фраза "явно работает не на своём месте", как будто работник ПВЗ это то место, о котором многие мечтают