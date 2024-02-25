Мотивация заняться спортом для хороших, но пухлых мальчиков

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Хорошая физическая форма — это не только про красоту, но и про здоровье. А хорошие хозяева всегда заботятся о здоровье своих питомцев, поэтому они ломают голову над тем, как замотивировать своих любимцев заняться если не спортом, то большей активностью для того, чтобы держать себя в тонусе.
Хозяева песиков из этого видео проявили смекалку и придумали несколько идей, как это сделать. Так что, хозяева пухлых хороших мальчиков и девочек, берите на заметку.
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