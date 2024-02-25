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Мотивация заняться спортом для хороших, но пухлых мальчиков

Мотивация заняться спортом для хороших, но пухлых мальчиков

Автор:
25 февраля 2024 09:14
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Спорт   животные   забавно   милота   мотивация   собака   
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Хорошая физическая форма — это не только про красоту, но и про здоровье. А хорошие хозяева всегда заботятся о здоровье своих питомцев, поэтому они ломают голову над тем, как замотивировать своих любимцев заняться если не спортом, то большей активностью для того, чтобы держать себя в тонусе.

Хозяева песиков из этого видео проявили смекалку и придумали несколько идей, как это сделать. Так что, хозяева пухлых хороших мальчиков и девочек, берите на заметку.


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Метки: Видео   Спорт   животные   забавно   милота   мотивация   собака   
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2  комментария
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Роман ___ 6 часов назад
Это порода называется -диванный охранник. Даже воры не рискуют с ними связываться.
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25k
Tata 3 часа назад
Мои жалкие рыбоньки.
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