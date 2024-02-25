Мотивация заняться спортом для хороших, но пухлых мальчиков

Хорошая физическая форма — это не только про красоту, но и про здоровье. А хорошие хозяева всегда заботятся о здоровье своих питомцев, поэтому они ломают голову над тем, как замотивировать своих любимцев заняться если не спортом, то большей активностью для того, чтобы держать себя в тонусе.