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Вместо девушки с плёткой - бабушка в пилотке: на месте БДСМ-фестиваля в Подмосковье устроили слёт пенсионеров

Вместо девушки с плёткой - бабушка в пилотке: на месте БДСМ-фестиваля в Подмосковье устроили слёт пенсионеров

Автор:
28 июля 2023 08:11
Сообщество : Жить в России
Метки: БДСМ-фестиваль   Видео   Подмосковье   активное долголетие   орехово-зуево   пенсионеры   полиция   
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В подмосковном лесу планировалось проведение БДСМ-фестиваля, но бдительные общественники не допустили разврата. Камерное мероприятие запретили, его участников разогнали, а на место слёта извращенцев привезли пенсионеров.

28 июля в лесу под Орехово-Зуево планировалось проведение БДСМ-фестиваля.


Мероприятие для своих и на удалении от населенных пунктов так сильно возмутило общественников, что те обратились куда только можно. В результате на место проведения фестиваля нагрянули силовики, лесная охрана, МЧС и журналисты.


Организаторов мероприятия задержали, участникам еще несостоявшегося действа обломали удовольствие и отпустили по домам. А чтобы расчишенная площадка просто так не пустовала, завезли туда пенсионеров.


Участники программы "Активное долголетие" поставили палатки и устроили свой флешмоб. Тлетворный дух БДСМ изгоняли под гитару, игру в волейбол и еду на костре.


Вместо девушки с плёткой - пенсионерка в пилотке.

Источник:

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Метки: БДСМ-фестиваль   Видео   Подмосковье   активное долголетие   орехово-зуево   пенсионеры   полиция   
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21  комментарий
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63k
Александр Ломовицкий 2 часа назад
второй день задаюсь вопросом - а как о закрытом мероприятии узнали все общественники пенсионеры и прочие ? эти что расчищали площадку в ремнях и клепках с членами в руках ? или вламывались в квартиры пенсов с криками - НЕ ХОДИТЕ В ЛЕС МЫ ЕБС.ТИСЬ БУДЕМ !
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30k
Григорий 8 минут назад
Вот вопрос, а как они соблюдают, чтобы количество пи.дарасов приезжало четное?
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10k
Фомич 12 минут назад
Надо было сразу ОМОН с дубинками. Не догуляли, но погуляли.
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6k
Станислав 12 минут назад
Печаль-то какая, господи Исусе
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1k
Лютый вам Бетховен 19 минут назад
Не знаю как вам это, но меня(единственного, пока что) рассмешило всё это действие - народ веселится, сходит с ума как может!
Уж лучше так чем прилипать к телевизорам и компьютерам.
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11k
Андрей Ма-С Полчаса назад
надеюсь бдсмшиков менты дубинками не били?))))
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15k
Мистер Фикс 46 минут назад
Одни любят вязать и дубасить, прокалывать соски иглами и срать на голову рабу.
Другие любят, чтобы их вязали и дубасили, выкручивали сиськи, вешали пассатижи на соски, прокалывали пёсты и залупы, пихали кулаки в жопу, пердели, ссали и срали в рот...
Такое, понимашь, бдсм.

Удивляют заступнички за этих извращуг.
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7k
Pravednik84 50 минут назад
Сижу в полупустом автобусе, полно свободных сидячих мест, так нет же, этой старой маразматичке потребовалось до меня докопаться, согнать меня на другое место и устроить себе получасовой праздник словесного поноса "молодёжь совсем не уважает старших".
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474
mnekrasov 50 минут назад
Ахахах, малацы бабули
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29k
Aqueronte 59 минут назад
Пенсионеры использовали оставленную атрибутику скрестив все это со скандинавской ходьбой и волейболом?
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61k
doker Час назад
Вместо молодой горячей...
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454
twincam Час назад
самые главные БДСМщики на бело-синих машинах подъехали? )))
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37k
Александр 2 часа назад
Да престарелые грибники наткнулись, и их накрыло, почему не они )
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274
no. 2 часа назад
бабки главны бдсмщицы. мазохизм на дачах кверху каком и садистское принуждение к этому делу членов семьи.
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35k
Dobry vojak Svejk 2 часа назад
Ну, БДСМщики своё получили ))) Пусть немного в другой форме, но в полной мере ощутили доминирование и власть )))))
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