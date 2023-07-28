Вместо девушки с плёткой - бабушка в пилотке: на месте БДСМ-фестиваля в Подмосковье устроили слёт пенсионеров

В подмосковном лесу планировалось проведение БДСМ-фестиваля, но бдительные общественники не допустили разврата. Камерное мероприятие запретили, его участников разогнали, а на место слёта извращенцев привезли пенсионеров.
28 июля в лесу под Орехово-Зуево планировалось проведение БДСМ-фестиваля.
Мероприятие для своих и на удалении от населенных пунктов так сильно возмутило общественников, что те обратились куда только можно. В результате на место проведения фестиваля нагрянули силовики, лесная охрана, МЧС и журналисты.
Организаторов мероприятия задержали, участникам еще несостоявшегося действа обломали удовольствие и отпустили по домам. А чтобы расчишенная площадка просто так не пустовала, завезли туда пенсионеров.
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Участники программы "Активное долголетие" поставили палатки и устроили свой флешмоб. Тлетворный дух БДСМ изгоняли под гитару, игру в волейбол и еду на костре.
Вместо девушки с плёткой - пенсионерка в пилотке.
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Другие любят, чтобы их вязали и дубасили, выкручивали сиськи, вешали пассатижи на соски, прокалывали пёсты и залупы, пихали кулаки в жопу, пердели, ссали и срали в рот...
Такое, понимашь, бдсм.
Удивляют заступнички за этих извращуг.