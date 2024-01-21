FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 12376 постов • 848 подписчиков подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир
«Будем в мусарке ночевать»: в Мытищах устроили опасные покатушки на тюбингах и чудом не спровоцировали ДТП

«Будем в мусарке ночевать»: в Мытищах устроили опасные покатушки на тюбингах и чудом не спровоцировали ДТП

Автор:
21 января 2024 19:26
Сообщество : Автомир
Метки: Видео   Подмосковье   водитель   мытищи   полиция   тюбинг   
1180
3
3

Лихач хотел поставить рекорд - привязал товарищей к авто и потащил их по трассе.

Жители подмосковных Мытищ наблюдали странную картину. Водитель внедорожника пристроил к авто «паровозик» из тюбингов и повёз их прямо по дороге. Он тащил 17 весёлых ездоков.

Вот как они готовились к этому «перформансу».

Но усилия гонщиков никто не оценил, а полиция стала разыскивать организатора мероприятия. Как сообщил представитель МВД:

Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление личности водителя транспортного средства. Его действиям будет дана правовая оценка в соответствии с законодательством.

Любителем покатушек оказался 26-летний Сергей Кочелябин, «дипломированный нутрициолог и тренер».

Он во всём признался и раскаялся. На лихого нутрициолога составили протокол об административном правонарушении. Ну а как вишенка на торте - среди его пассажиров были участники «Дом-2».

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: Видео   Подмосковье   водитель   мытищи   полиция   тюбинг   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
10  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
21k
иванов дмитрий Час назад
Предвижу комментарии
-АААА , ужас , всех на кол !!!!!!
.
Но по сравнению , что мы творили в детстве- это просто ванильно хипстерская .....
.
Единственно , мы творихи всякую хрень в детстве , а это уже вроде взрослые дяди\тети
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
162
CyraxMotorsport 2 минуты назад
Нраица!ну честно нраица!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
353
Бармалей 9 минут назад
Скоро на Дедов Морозов будут составлять протокол! Совсем болеют!

Не убился никто, - значит ДТП не было. Ну покатались - и что?
Могли с горки кататься - тоже не безопасно!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
42k
Example 6.2.6 Полчаса назад
Ну, к слову и мы так катались. Разве что это было в глухой деревне и на 412 Москвиче. Ну и разумеется, с обеих сторон дороги стояли товарищи, чтоб кто-нить внезапно не выехал на встречу нашему балагану.. В городе такое исполнять, так ещё и с гирляндой из 17 человек - весьма рисковая затея, уж слишком много вокруг других машин.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
August

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

273228



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Знаете ли вы, почему ковбои заряжали только 5 патронов в свои 6-зарядные револьверы?
Знаете ли вы, почему ковбои заряжали только 5 патронов в свои 6-зарядные револьверы?
Интересные семейные снимки известных людей
Интересные семейные снимки известных людей
Набирающие популярность в сообществах
Коуб, живность 2
Коуб, живность 2
Русская печка
Русская печка
Перевел, оплатил — лишнего не заплатил
Перевел, оплатил — лишнего не заплатил
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
На вечеринке и после

Лучшие демотиваторы
Это пепел бывшего электрика

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#в мире#история#Китай#собака#Мемы#полиция
#животные#люди#забавно#СССР#Россия#милота#тигр
#Юмор#факты#интересно#сарказм#кот#работа
Перевел, оплатил — лишнего не заплатил Перевел, оплатил — лишнего не заплатил Тамада хороший и конкурсы интересные: в Подмосковье молодожёны устроили на свадьбе пальбу и продолжили застолье уже в отделении полиции Тамада хороший и конкурсы интересные: в Подмосковье молодожёны устроили на свадьбе пальбу и... Пожарные машины в Подмосковье не могли подъехать к дому с горящей квартирой из-за припаркованных авто. Женщина и трехлетний ребёнок погибли Пожарные машины в Подмосковье не могли подъехать к дому с горящей квартирой из-за припаркованных... Машина ДПС столкнулась с трамваем в Санкт-Петербурге Машина ДПС столкнулась с трамваем в Санкт-Петербурге Инспектор ДПС нарушил правила и устроил ДТП Инспектор ДПС нарушил правила и устроил ДТП В Подмосковье обнаружили убитыми сына и тёщу Стаса Намина В Подмосковье обнаружили убитыми сына и тёщу Стаса Намина

На что жалуетесь?

Вернуться