«Будем в мусарке ночевать»: в Мытищах устроили опасные покатушки на тюбингах и чудом не спровоцировали ДТП

Лихач хотел поставить рекорд - привязал товарищей к авто и потащил их по трассе.
Жители подмосковных Мытищ наблюдали странную картину. Водитель внедорожника пристроил к авто «паровозик» из тюбингов и повёз их прямо по дороге. Он тащил 17 весёлых ездоков.
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Вот как они готовились к этому «перформансу».
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Но усилия гонщиков никто не оценил, а полиция стала разыскивать организатора мероприятия. Как сообщил представитель МВД:
Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление личности водителя транспортного средства. Его действиям будет дана правовая оценка в соответствии с законодательством.
Любителем покатушек оказался 26-летний Сергей Кочелябин, «дипломированный нутрициолог и тренер».
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Он во всём признался и раскаялся. На лихого нутрициолога составили протокол об административном правонарушении. Ну а как вишенка на торте - среди его пассажиров были участники «Дом-2».
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-АААА , ужас , всех на кол !!!!!!
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Но по сравнению , что мы творили в детстве- это просто ванильно хипстерская .....
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Единственно , мы творихи всякую хрень в детстве , а это уже вроде взрослые дяди\тети
Не убился никто, - значит ДТП не было. Ну покатались - и что?
Могли с горки кататься - тоже не безопасно!