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Идеальный подарок юному поклоннику Человека-паука

Идеальный подарок юному поклоннику Человека-паука

Автор:
21 февраля 2024 12:35
Метки: Видео   веб-шутер   игрушка   интересно   люди   паутина   человек паук   
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В интернете нашли игрушку, позволяющую почувствовать себя Человеком-пауком. Забавная вещь понравятся не только детям, но и взрослым поклонникам дружелюбного соседа.

В разных комиксах, мультфильмах и фильмах о приключениях Человека-паука главный герой постоянно носил на запястьях "веб-шутеры" — специальные устройства из которых вылетало подобие паутины.

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Метки: Видео   веб-шутер   игрушка   интересно   люди   паутина   человек паук   
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2  комментария
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6k
Lexx 2 часа назад
У настоящего паука, паутина из другого места вытягивается.
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Polotenchick Полчаса назад
Я так понимаю присоски потом приходится вручную отлеплять?
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