Идеальный подарок юному поклоннику Человека-паука

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В интернете нашли игрушку, позволяющую почувствовать себя Человеком-пауком. Забавная вещь понравятся не только детям, но и взрослым поклонникам дружелюбного соседа.
В разных комиксах, мультфильмах и фильмах о приключениях Человека-паука главный герой постоянно носил на запястьях "веб-шутеры" — специальные устройства из которых вылетало подобие паутины.
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