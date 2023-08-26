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Мечта детства стала явью: блогер из США, который косплеит Человека-паука, создал работающий веб-шутер

Мечта детства стала явью: блогер из США, который косплеит Человека-паука, создал работающий веб-шутер

Автор:
26 августа 2023 11:54
Сообщество : Сделай сам!
Метки: Видео   США   веб-шутер   круто   паутина   устройство   человек паук   
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Устройство выпускает подобие паутины, способной удерживать предметы. Автору удалось поднять несколько пустых бутылок.

Для создания нитей энтузиаст использует некую жидкость, но её состав неизвестен.

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Метки: Видео   США   веб-шутер   круто   паутина   устройство   человек паук   
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