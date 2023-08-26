Мечта детства стала явью: блогер из США, который косплеит Человека-паука, создал работающий веб-шутер

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Устройство выпускает подобие паутины, способной удерживать предметы. Автору удалось поднять несколько пустых бутылок.
Для создания нитей энтузиаст использует некую жидкость, но её состав неизвестен.
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Метки: Видео США веб-шутер круто паутина устройство человек паук
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