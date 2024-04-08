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Бесполезная вещь, которую хочется купить

Бесполезная вещь, которую хочется купить

Автор:
08 апреля 2024 08:51
Метки: Видео   гироскоп   забавно   игрушка   интересно   свинья   
1659
1
1

Многим из нас порой хочется раскошелиться на абсолютно бесполезные вещи. Однако подобная ерунда часто приносит максимум удовольствия и эмоций.

Великая сила гироскопа

Игрушка для мальчиков и девочек почти всех возрастов.

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Метки: Видео   гироскоп   забавно   игрушка   интересно   свинья   
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9  комментариев
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17k
Колька Валеркин сын Час назад
Посмотрел видосик, чет желания купить эту херабору не появилось
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61k
turyst 18 минут назад
Нифига себе Робокряка раздуло...
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8k
a6m5 19 минут назад
Цена без скидки 3834 рубля, со скидкой 2655, с картой Озон 2416 рублей.
https://www.ozon.ru/product/igrushki-dlya-malchikov-i-devochek-nevalyashka-odnokolesnaya-balansirnaya-svinya-1476492336/https://www.ozon.ru/product/igrushki-dlya-malchikov-i-devochek-nevalyashka-odnokolesnaya-balansirnaya-svinya-1476492336/
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8k
a6m5 24 минуты назад
Это не бесполезная вещь, а весьма забавная игрушка.
Эх, была бы у меня в детстве свинья с гироскопом, может быть, я бы сейчас президентом стал...
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522
Человек Наблюдающий Полчаса назад
ссылку на товар пожалуйста!
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380
DuckTales Час назад
Эта игрушка срочно нужна мне в офисе
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39k
Андрей Иванов Час назад
Импортзамещение
Ссылка youtu.be
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Forestdude
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3597 постов (3505 в горячем)

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