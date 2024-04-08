Бесполезная вещь, которую хочется купить

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Многим из нас порой хочется раскошелиться на абсолютно бесполезные вещи. Однако подобная ерунда часто приносит максимум удовольствия и эмоций.
Великая сила гироскопа
Игрушка для мальчиков и девочек почти всех возрастов.
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https://www.ozon.ru/product/igrushki-dlya-malchikov-i-devochek-nevalyashka-odnokolesnaya-balansirnaya-svinya-1476492336/https://www.ozon.ru/product/igrushki-dlya-malchikov-i-devochek-nevalyashka-odnokolesnaya-balansirnaya-svinya-1476492336/
Эх, была бы у меня в детстве свинья с гироскопом, может быть, я бы сейчас президентом стал...
Но спасибо!