Игрок недооценил своего соперника

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Парень недооценил соперника во время игры и позволил себе расслабиться. Это привело к проигрышу. Другой игрок выждал удобный момент и красиво закончил игру.
Учись, молодежь
Парень перестал просчитывать возможные ходы соперника и загнал себя в ловушку.
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