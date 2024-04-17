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Игрок недооценил своего соперника

Игрок недооценил своего соперника

Автор:
17 апреля 2024 13:38
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   игра   интересно   люди   профессионал   ход   
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Парень недооценил соперника во время игры и позволил себе расслабиться. Это привело к проигрышу. Другой игрок выждал удобный момент и красиво закончил игру.

Учись, молодежь

Парень перестал просчитывать возможные ходы соперника и загнал себя в ловушку.

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Метки: Видео   игра   интересно   люди   профессионал   ход   
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2  комментария
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36k
Юрий 43 минуты назад
Это разве шашки? Вот шашки!
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530
Сергей Головин 4 минуты назад
Это постановка. До такой позиции в реальной игре не дойти
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Fidel
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3641 пост (3597 в горячем)

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