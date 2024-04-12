Девушка ловко управляется с палкой

3042
1
1
Красавица, которая сможет за себя постоять при встрече с хулиганом. Палка в её руках превращается в грозное оружие.
Девушка и и её опасное оружие.
Источник:
Ссылки по теме:
- Мужчина взобрался на стену без помощи рук
- Девушка в коробке вызвала возмущения в сети из-за неприличного трюка на улицах Сеула
- 12 редких фотографий американских преступников прошлого
- Полиция Краснодара ищет "героев" скандальных роликов с обнаженной девушкой на крыше
- Мужчина придумал лопату для пожилых людей
Новости партнёров
реклама