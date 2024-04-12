Девушка ловко управляется с палкой

FISHKINET
Робот-пылесос, который станет отличным помощником по уборке квартиры или дома Робот-пылесос, который станет отличным помощником по уборке... В Москве ребёнок устроил пожар соседям, поджигая бумагу и бросая её вниз В Москве ребёнок устроил пожар соседям, поджигая бумагу и бросая... Ожидание и реальность: любителям психологов пост точно не понравится Ожидание и реальность: любителям психологов пост точно не понравится По стопам Аяза: Пост мотивационного успеха По стопам Аяза: Пост мотивационного успеха Просто гифки, всякие и&nbsp;разные Просто гифки, всякие и разные Тяжёлая ракета-носитель "Ангара-А5" успешно стартовала с космодрома Восточный Тяжёлая ракета-носитель "Ангара-А5" успешно стартовала с... Баба-Яга выпивала между дублями, а Настенька безответно влюбилась: как снимали «Морозко» Баба-Яга выпивала между дублями, а Настенька безответно влюбилась:... Полицейские поймали мужика, устроившего пальбу в караоке-баре и застрелившего случайного посетителя Полицейские поймали мужика, устроившего пальбу в караоке-баре и... Тиктокер доплясался до больницы Тиктокер доплясался до больницы Россиян пригласили на "шикарные пляжи" Северной Кореи Россиян пригласили на "шикарные пляжи" Северной Кореи История роскошной самки, которая достойна большего История роскошной самки, которая достойна большего Лукашенко присвоил первой женщине-космонавту Белоруссии звание Героя страны Лукашенко присвоил первой женщине-космонавту Белоруссии звание... Концерн «Калашников» выпустил электрическую версию ретро-мотоцикла ИЖ-49 Концерн «Калашников» выпустил электрическую версию ретро-мотоцикла... Летел как метеор Летел как метеор "Планировал побег в Финляндию": в Тверской области задержали байкера, подозреваемого в расстреле полицейских "Планировал побег в Финляндию": в Тверской области задержали... Как знакомятся мужчины Как знакомятся мужчины «Вьетнамская Мавроди»: суд приговорил к смертной казни аферистку, укравшую 20 миллиардов долларов «Вьетнамская Мавроди»: суд приговорил к смертной казни аферистку,... Пушистые мечтатели Пушистые мечтатели «У него кличка Цыган»: задержанного в компьютерном клубе геймера обвиняют в грабеже и насилии «У него кличка Цыган»: задержанного в компьютерном клубе геймера...
Главная > Видео
Девушка ловко управляется с палкой

Девушка ловко управляется с палкой

Автор:
12 апреля 2024 07:28
Метки: Видео   Девушка   интересно   ловкость   люди   палка   
3042
1
1

Красавица, которая сможет за себя постоять при встрече с хулиганом. Палка в её руках превращается в грозное оружие.

Девушка и и её опасное оружие.

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: Видео   Девушка   интересно   ловкость   люди   палка   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
21  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
11k
kaboza Час назад
Девушка ловко управляется с палкойПосмотреть
Девушка ловко управляется с палкой
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
21k
Robin Hood Полчаса назад
Я как то иначе представлял действия словосочетания "Девушка ловко управляется с палкой"
Я как то иначе представлял действия словосочетания "Девушка ловко управляется с палкой"Посмотреть
Я как то иначе представлял действия словосочетания "Девушка ловко управляется с палкой"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1
Александр Васьковский 38 минут назад
с такой не забалуешь!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
DumDum 43 минуты назад
Акцентов нет...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
59k
zloykoyot 43 минуты назад
Настолько же красиво, как и бесполезно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Daggers D. 44 минуты назад
Крутит красиво, и финалочка радует глаз =)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
505
Ви 51 минуту назад
умение красиво крутить палку, не значит что она превращается в оружие. Вот если бы не палку, а лом так же крутила, тогда да...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий удален. Причина: спам, реклама
−13
2k
Никита Сергеевич Час назад
Jade wins!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Zемляк Час назад
При съемках этого ролика ни одна ваза не пострадала.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
livaneth Час назад
лучше старенький ТТ, чем ушу и карате!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Горожанин Час назад
Наверное, не стоит кидать в неё палку. Хотя, стоит. Ещё как стоит.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
MakDag Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Dobriy drug
  • Дата регистрации: 02.10.2013
  • 3215 постов (3150 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1021630



Другие посты автора
Популярное
15 ложных фактов, в которые верят до сих пор
15 ложных фактов, в которые верят до сих пор
"Готова на многое": девушки в поисках спонсоров
"Готова на многое": девушки в поисках спонсоров
Набирающие популярность
Львовские корни Лелика и Болика
Львовские корни Лелика и Болика
Не ешьте котиков
Не ешьте котиков
OneWeb запустила скоростной спутниковый интернет в Антарктиде
OneWeb запустила скоростной спутниковый интернет в Антарктиде
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 11 апреля

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#машина#интересное#факты#забавно#кот#подборка#кино#позитив
#животные#автомобили#история#люди#аварии#авто аварии#дети#собака#Китай#фильм
#Прикол#автомир#в мире#интересно#ДТП#Автовсячина#США#конфликт#нападение#полиция
Робот-пылесос, который станет отличным помощником по уборке квартиры или дома Робот-пылесос, который станет отличным помощником по уборке квартиры или дома Девушка в коробке вызвала возмущения в сети из-за неприличного трюка на улицах Сеула Девушка в коробке вызвала возмущения в сети из-за неприличного трюка на улицах Сеула Полиция Краснодара ищет "героев" скандальных роликов с обнаженной девушкой на крыше Полиция Краснодара ищет "героев" скандальных роликов с обнаженной девушкой на крыше 12 редких фотографий американских преступников прошлого 12 редких фотографий американских преступников прошлого Мужчина взобрался на стену без помощи рук Мужчина взобрался на стену без помощи рук Пёс едва не погиб из-за зажатого лифтом поводка Пёс едва не погиб из-за зажатого лифтом поводка

На что жалуетесь?

Вернуться