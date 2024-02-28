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В Японии люди выстраиваются в очередь за клубникой в шоколоде

В Японии люди выстраиваются в очередь за клубникой в шоколоде

Автор:
28 февраля 2024 12:32
Сообщество : Еда
Метки: Видео   Еда   Япония   клубника   лакомство   ягоды   
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В Японии стал популярен относительно новый вид уличной еды Chocoberry (ягоды в шоколаде). Казалось бы, ничего особенного, но лакомство собирает толпы желающих.

Разные сорта клубники обливают несколькоми видами шоколада. За лакомством выстраиваются толпы людей.

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Метки: Видео   Еда   Япония   клубника   лакомство   ягоды   
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2  комментария
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38k
АнтонПолднев Час назад
Какая содержательная статья...
В Японии люди выстраиваются в очередь за клубникой в шоколоде.
Клубнику поливают шоколадом.
Людям нравится.
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34k
Ego sum qui sum 36 минут назад
у вас шоколад прокис
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