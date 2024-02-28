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В Японии стал популярен относительно новый вид уличной еды Chocoberry (ягоды в шоколаде). Казалось бы, ничего особенного, но лакомство собирает толпы желающих.
Разные сорта клубники обливают несколькоми видами шоколада. За лакомством выстраиваются толпы людей.
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В Японии люди выстраиваются в очередь за клубникой в шоколоде.
Клубнику поливают шоколадом.
Людям нравится.