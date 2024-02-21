«Вам показалось»: котик украл парфюм и был абсолютно невозмутим

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Многие котейки отличаются не только внеземным очарованием, но и космической наглостью. Они всегда сделают то, что хотят и возьмут то, что им нужно. Даже если это не одобряет их хозяин.
Котофей из видео, к примеру, совершенно наглым образом украл парфюм у любимой хозяйки. Котика даже не смутило, что его заметили и сняли на камеру. Он с невозмутимым видом продолжал тащить флакончик, делая вид, что ничего странного не происходит.
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