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Сообщество Без кота и жизнь не та 2045 постов • 506 подписчиков подписаться
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«Вам показалось»: котик украл парфюм и был абсолютно невозмутим

«Вам показалось»: котик украл парфюм и был абсолютно невозмутим

Автор:
21 февраля 2024 08:49
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   животные   кот   котик   кошка   кража   милота   парфюм   
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Многие котейки отличаются не только внеземным очарованием, но и космической наглостью. Они всегда сделают то, что хотят и возьмут то, что им нужно. Даже если это не одобряет их хозяин.

Котофей из видео, к примеру, совершенно наглым образом украл парфюм у любимой хозяйки. Котика даже не смутило, что его заметили и сняли на камеру. Он с невозмутимым видом продолжал тащить флакончик, делая вид, что ничего странного не происходит.

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Метки: Видео   животные   кот   котик   кошка   кража   милота   парфюм   
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4  комментария
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19k
banzai7 2 часа назад
- Купи себе нормальный парфюм, с ароматом рыбов.
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2k
qwer 3 минуты назад
Никого не трогаю, починяю примуса..
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4k
sibull Час назад
Вот наглая рожа.
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25k
SolomonA 2 часа назад
Чей туфля?
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